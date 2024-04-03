3 апреля
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Жизнь

Благотворительную распродажу книг устраивает барнаульская галерея в «Библионочь»

Галерея «Турина гора» организует благотворительную акцию «Букинистическая распродажа» в «Библионочь–2024» с 19 по 20 апреля.

Книги, рука с ромашкой.
Книги, рука с ромашкой.
Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

В «Библионочь–2024» галерея «Турина гора» проведет для горожан благотворительную распродажу книг. Неравнодушные книгочеи могут приобрести новые для себя книги по привлекательной цене.

Все средства, собранные от продажи, пойдут в поддержку проекта «Мы разные — мы равные!». Он работает над созданием инклюзивной площадки для особенных детей в парке «Изумрудный».

«Турина гора» принимает в дар:

  • художественную литературу;
  • собрания сочинений;
  • книги, фолианты по искусству, культуре;
  • фантастику;
  • детскую литературу;
  • учебники;
  • книги по здоровью;
  • журналы мод, книги о моде, стиле, дизайне;
  • а также настольные игры и канцелярские принадлежности.

Распродажа пройдет 19 апреля с 17:00 до 23:00 и 20 апреля с 10:00 до 18:00.

Помимо покупки книг гости также смогут поучаствовать в викторине, сыграть в квест и проверить свою удачу в лотерее.

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