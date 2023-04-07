Благовещение сегодня,

Вас сердечно поздравляю,

Получать благие вести

В жизни чаще я желаю.



Счастья вам, добра и мира,

Веры крепкой и надежды,

Пусть поток добра и света

Дарит благость, безмятежность.



Ангел пусть ведет за руку

И Господь пусть помогает,

А любовь пускай по жизни

Путь всегда вам освещает.

С Благовещением вас

В день весенний поздравляю,

Мира, счастья и добра

Я сердечно вам желаю.



Богородица святая

От беды пусть защитит,

Материнскою любовью

Нас, детей грешных, простит.



Я желаю, чтобы вести

Вы благие получали,

Чтобы с верой и надеждой

Каждый новый день встречали.