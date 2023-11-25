Блогерша в Барнауле и ветер до 72 км/с. Что произошло в Алтайском крае 25 ноября

- В Барнаул приехала популярная You-Tube-блогерша Катя Клэп. Ее встретили в ТРЦ Galaxy.
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В МЧС предупредили о ветре до 72 км/ч в Алтайском крае. 25 ноября ветер поднимается до 20 м/с или 72 км/ч. 26 ноября к этому добавится гололедица, а в северных районах пойдет небольшой снег. Местами умеренный мокрый снег с дождем — по северо-востоку.
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Рейс из Барнаул в Екатеринбург задержали на 12 часов. Авирейс Барнаул — Екатеринбург задержали на 12 часов из-за позднего прибытия воздушного судна, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
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