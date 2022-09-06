Богатая история и бедная реальность. Что происходит сейчас в барнаульском поселке Восточный

Название поселок получил благодаря месторасположению. Он находится в восточной части Барнаула. В центре района расположены полуразрушенные бараки и жуткие тропинки, которые напугали даже нашего опытного корреспондента. Даже днем здесь гробовая тишина. Это место не для девичьих прогулок.
Мы пробыли на Восточном около часа. Показалось, что мы находимся не в 20 минутах от центра города, а в деревне. Здесь сушат белье на улице, а иногда можно увидеть пробегающую курицу.
В народе некоторые части пос. Восточного входят в так называемую Нахаловку.
Часть домов здесь строили самовольно, поэтому они иногда перемешиваются с предприятиями, оврагами и железнодорожными путями.
Но не везде так плохо. Во дворе одной пятиэтажки местные жители пытаются навести уют. Разбили клумбу, высадили цветы. Дети нарисовали «классики».
Рядом с почтой разбили место для отдыха. Тут же в песочнице играют дети.
На одном из домов прибит баннер с любовными признаниями. Любить умеют и на Восточном.
В глубине поселка расположен частный сектор. Там же находятся две школы.
На окраине поселка есть смотровая площадка. Раньше ее называли Большой Гляден. С нее было хорошо видно Обь-матушку. Но сюда больше не приходят восхищаться пейзажами.
Во время Гражданской войны белые войска стояли на горе Гляден и держали оборону.
Подарить новую жизнь рабочей окраине с суровым менталитетом — сложный процесс. И вряд ли реализуемый. Но очень хотелось бы вырвать Восточный из бедности и людского безразличия.
Цены на жилье
Поселок Восточный считается недорогим районом. Например, на «Авито» дом 45 кв. м в частном секторе продают за 1,6 млн рублей. Также предлагают 10 соток земли и дачный домик 36 кв. м за 100 тыс. рублей.