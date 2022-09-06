Богатая история и бедная реальность. Что происходит сейчас в барнаульском поселке Восточный

С восточной части Барнаула начиналась его промышленная история. Сейчас поселок многие могут воспринять, как район маргиналов. Altapress.ru отправился на Восточный, чтобы показать читателям «блеск и нищету» местной жизни. Правда «блеск» мы не нашли.

Название поселок получил благодаря месторасположению. Он находится в восточной части Барнаула. В центре района расположены полуразрушенные бараки и жуткие тропинки, которые напугали даже нашего опытного корреспондента. Даже днем здесь гробовая тишина. Это место не для девичьих прогулок.

Мы пробыли на Восточном около часа. Показалось, что мы находимся не в 20 минутах от центра города, а в деревне. Здесь сушат белье на улице, а иногда можно увидеть пробегающую курицу.

В народе некоторые части пос. Восточного входят в так называемую Нахаловку.

Часть домов здесь строили самовольно, поэтому они иногда перемешиваются с предприятиями, оврагами и железнодорожными путями.

Но не везде так плохо. Во дворе одной пятиэтажки местные жители пытаются навести уют. Разбили клумбу, высадили цветы. Дети нарисовали «классики».

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Рядом с почтой разбили место для отдыха. Тут же в песочнице играют дети.

Барнаульский пос. Восточный Altapress.ru.

На одном из домов прибит баннер с любовными признаниями. Любить умеют и на Восточном.

Барнаульский пос. Восточный Altapress.ru.

В глубине поселка расположен частный сектор. Там же находятся две школы.

На окраине поселка есть смотровая площадка. Раньше ее называли Большой Гляден. С нее было хорошо видно Обь-матушку. Но сюда больше не приходят восхищаться пейзажами.

Барнаульский пос. Восточный Altapress.ru.

Во время Гражданской войны белые войска стояли на горе Гляден и держали оборону.

Подарить новую жизнь рабочей окраине с суровым менталитетом — сложный процесс. И вряд ли реализуемый. Но очень хотелось бы вырвать Восточный из бедности и людского безразличия.

Цены на жилье

Поселок Восточный считается недорогим районом. Например, на «Авито» дом 45 кв. м в частном секторе продают за 1,6 млн рублей. Также предлагают 10 соток земли и дачный домик 36 кв. м за 100 тыс. рублей.