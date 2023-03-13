Более 30 тысяч покупателей «Мария-Ра» получили подарки в Юбилейной акции

«Мария-Ра» запустила акцию с розыгрышем призов для покупателей торговой сети в преддверии своего 30-летия. Во всех пяти сибирских регионах присутствия можно было регистрировать чеки за покупки на сумму от трехсот рублей с 25 января по 7 февраля 2023 года.
Всего за период акции было зарегистрировано более 10 миллионов чеков:
- 4,5 миллиона — в Алтайском крае и Республике Алтай;
- 3 миллиона — в Кемеровской области;
- 2 миллиона чеков зарегистрировали покупатели в Новосибирской области;
- 800 тысяч чеков — в Томском регионе.
Еженедельно разыгрывалось 30 разных призов:
- 1 неделя — 30 телевизоров Samsung;
- 2 неделя — 30 путевок на двоих в санаторий «Аврора» в Белокурихе;
- 3 неделя — 30 холодильников Bosch с продуктами от торговой сети;
- 4 неделя — 30 путевок в детский оздоровительный лагерь в Горном Алтае «Манжерок»;
- 5 неделя — 30 микроволновых печей Bosch.
Партнеры компании также приготовили победителям сюрпризы. «Киприно» предоставили на первый розыгрыш 30 головок сыра весом 9 кг, а «Сибирский гурман» подарил победителям пятой недели по мешку пельменей весом 20 кг! Огромные корзины со сладостями от «Томского кондитера» и «Сладонеж» и наборы чая «Гринлэнд» от «Объединенной чайной компании» также отправились победителям в виде приятного дополнения к основному призу.
8 марта состоялся финальный розыгрыш, за прямым эфиром которого на канале Катунь-24 и на сайте https://www.maria-ra.ru/ следили сотни тысяч покупателей компании по всей Сибири. Уже на следующий день покупатели начали получать сертификаты на сумму 3 тысячи рублей и шоколадку. Все 30 тысяч сертификатов уже отправлены по магазинам торговой сети, где и будут вручены победителям финала. Больше всего удачливых сибиряков оказалось среди покупателей магазина по адресу: Барнаул, ул. Белинского 12 — 180 человек. Зато самые счастливые и везучие покупатели посещают магазин по адресу: Томск, проспект Ленина, 160 — там доля выигравших оказалась самой большой!
Многим нашим победителям уже позвонили из магазинов, и счастливчики поделились своими впечатлениями. Например, Ольга из Барнаула призналась, что никогда ничего не выигрывала: «Мне позвонили и пригласили за призом! Это было так приятно! Удачу мне принесла покупка, когда я ездила в гости к сестре в другой район города! Теперь будет повод встретиться за чаем и отметить выигрыш!», — поделилась жительница Барнаула. Еще одна победительница — жительница Новосибирска Елена написала в социальной сети компании, что была в шоке, когда ей позвонили и пригласили за сертификатом. А покупательница Нина из села Озерки поделилась, что звонок на телефон мужа о выигранном сертификате снова заставил их семью верить в чудеса!
Победители первых розыгрышей уже активно пользуются своими призами, но многие все еще испытывают сильные эмоции по поводу своей удачи. Один из победителей в первом розыгрыше Сергей признался, что сыр уже съеден — вместе с друзьями и родственниками. «А к телевизору я до сих пор присматриваюсь — что за чудо! Спасибо вам огромное!», — поделился он.
Какие же вы молодцы! Выиграла-не выиграла, главное — участие и то, что такие розыгрыши проводят. Рада что ваша сеть организовала такие замечательные розыгрыши, было интересно. И ещё раз, с Днём рождения, «Мария-Ра»!, — написала одна из участниц акции Татьяна.
Покупателей «Мария-Ра» совсем скоро ждут новые розыгрыши, акции и праздники. Мы желаем всем удачи!
Компания «Мария-Ра» благодарит всех партнеров за долгие годы сотрудничества, активное участие в акциях и мероприятиях!
Юбилейная акция стала одним из способов для торговой сети сказать спасибо своим покупателям за то, что они вот уже 30 лет каждый день выбирают именно магазины «Мария-Ра».
Приходите за покупками в «Мария-Ра» всей семьей, участвуйте в розыгрышах и акциях, праздниках и конкурсах!
С «Мария-Ра» от здорового питания — до здорового образа жизни!