Более 30 тысяч покупателей «Мария-Ра» получили подарки в Юбилейной акции

8 марта состоялся финальный розыгрыш масштабной юбилейной акции от компании «Мария-Ра». В нем было разыграно 30 тысяч сертификатов на покупки в сети на сумму 3 тысячи рублей — всего на 90 млн рублей. Призовой фонд всей юбилейной акции составил — более 100 млн рублей. Это самый большой призовой фонд в истории розыгрышей «Мария-Ра». Юбилейная акция уникальна еще и тем, что победители есть в каждом из 1278 магазинов в каждом из 268 населенных пунктов присутствия торговой сети.

«Мария-Ра» запустила акцию с розыгрышем призов для покупателей торговой сети в преддверии своего 30-летия. Во всех пяти сибирских регионах присутствия можно было регистрировать чеки за покупки на сумму от трехсот рублей с 25 января по 7 февраля 2023 года.

Всего за период акции было зарегистрировано более 10 миллионов чеков:

4,5 миллиона — в Алтайском крае и Республике Алтай;

3 миллиона — в Кемеровской области;

2 миллиона чеков зарегистрировали покупатели в Новосибирской области;

800 тысяч чеков — в Томском регионе.

Еженедельно разыгрывалось 30 разных призов:

1 неделя — 30 телевизоров Samsung;

2 неделя — 30 путевок на двоих в санаторий «Аврора» в Белокурихе;

3 неделя — 30 холодильников Bosch с продуктами от торговой сети;

4 неделя — 30 путевок в детский оздоровительный лагерь в Горном Алтае «Манжерок»;

5 неделя — 30 микроволновых печей Bosch.

Партнеры компании также приготовили победителям сюрпризы. «Киприно» предоставили на первый розыгрыш 30 головок сыра весом 9 кг, а «Сибирский гурман» подарил победителям пятой недели по мешку пельменей весом 20 кг! Огромные корзины со сладостями от «Томского кондитера» и «Сладонеж» и наборы чая «Гринлэнд» от «Объединенной чайной компании» также отправились победителям в виде приятного дополнения к основному призу.

8 марта состоялся финальный розыгрыш, за прямым эфиром которого на канале Катунь-24 и на сайте https://www.maria-ra.ru/ следили сотни тысяч покупателей компании по всей Сибири. Уже на следующий день покупатели начали получать сертификаты на сумму 3 тысячи рублей и шоколадку. Все 30 тысяч сертификатов уже отправлены по магазинам торговой сети, где и будут вручены победителям финала. Больше всего удачливых сибиряков оказалось среди покупателей магазина по адресу: Барнаул, ул. Белинского 12 — 180 человек. Зато самые счастливые и везучие покупатели посещают магазин по адресу: Томск, проспект Ленина, 160 — там доля выигравших оказалась самой большой!

Многим нашим победителям уже позвонили из магазинов, и счастливчики поделились своими впечатлениями. Например, Ольга из Барнаула призналась, что никогда ничего не выигрывала: «Мне позвонили и пригласили за призом! Это было так приятно! Удачу мне принесла покупка, когда я ездила в гости к сестре в другой район города! Теперь будет повод встретиться за чаем и отметить выигрыш!», — поделилась жительница Барнаула. Еще одна победительница — жительница Новосибирска Елена написала в социальной сети компании, что была в шоке, когда ей позвонили и пригласили за сертификатом. А покупательница Нина из села Озерки поделилась, что звонок на телефон мужа о выигранном сертификате снова заставил их семью верить в чудеса!

Победители первых розыгрышей уже активно пользуются своими призами, но многие все еще испытывают сильные эмоции по поводу своей удачи. Один из победителей в первом розыгрыше Сергей признался, что сыр уже съеден — вместе с друзьями и родственниками. «А к телевизору я до сих пор присматриваюсь — что за чудо! Спасибо вам огромное!», — поделился он.

Какие же вы молодцы! Выиграла-не выиграла, главное — участие и то, что такие розыгрыши проводят. Рада что ваша сеть организовала такие замечательные розыгрыши, было интересно. И ещё раз, с Днём рождения, «Мария-Ра»!, — написала одна из участниц акции Татьяна.

Покупателей «Мария-Ра» совсем скоро ждут новые розыгрыши, акции и праздники. Мы желаем всем удачи!

Компания «Мария-Ра» благодарит всех партнеров за долгие годы сотрудничества, активное участие в акциях и мероприятиях!

Юбилейная акция стала одним из способов для торговой сети сказать спасибо своим покупателям за то, что они вот уже 30 лет каждый день выбирают именно магазины «Мария-Ра».

Приходите за покупками в «Мария-Ра» всей семьей, участвуйте в розыгрышах и акциях, праздниках и конкурсах!

С «Мария-Ра» от здорового питания — до здорового образа жизни!