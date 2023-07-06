Большая и ответственная работа: в мэрии обсудили переселение барнаульцев из аварийного жилья

Как было заявлено на совещании, по данным городского комитета жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с последними уточнениями в краевой столице необходимо расселить 156 многоквартирных домов (1725 помещений), признанных аварийными до 1 января 2017 года.

Здесь проживает более 4 тысяч человек, а общая площадь жилых помещений, подлежащих расселению, составляет почти 63 тыс. кв. метров.

В рамках краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» по данным на начало июля текущего года в Барнауле расселено 1653 аварийных жилых помещения. Реализация программы продолжается, —доложила заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула Анастасия Селищева.

Совещание по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Фото предоставлено Администрацией города Барнаула.

О переселении граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, сообщил заместитель председателя городского комитета жилищно-коммунального хозяйства Алексей Пахоменко.

По его словам, в муниципальную программу вошли 132 многоквартирных дома.

Финансирование на данные цели осуществляется исключительно за счет бюджета города в рамках муниципальной программы «Барнаул – комфортный город на 2015-2030 годы», — уточнил Алексей Пахоменко.

Совещание по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Фото предоставлено Администрацией города Барнаула.

В текущем году объем финансирования по муниципальной программе составил 447,8 млн руб. По состоянию на 4 июля расселено 295 человек из 135 помещений общей площадью 4,7 тыс. кв. м.

Что касается организации работ по сносу аварийных домов, то по данному вопросу с докладом выступил заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства города Виталий Ростов.

Он уточнил, что в 2023 году комитетом ЖКХ проводятся мероприятия в части сноса на 79 многоквартирных домах. На эти цели предусмотрено 103,9 млн рублей. На данный момент выполнен снос 47 домов, на остальных — работы продолжаются.

Подводя итог совещания, глава Барнаула Вячеслав Франк отметил:

Проводится большая и ответственная работа по расселению граждан и сносу аварийного жилья. Вопрос расселения граждан из аварийного жилья находится на постоянном контроле. Кроме выполнения мероприятий, предусмотренных программой, в районах города продолжается мониторинг технического состояния домов, признанных аварийными и ожидающих своей очереди на расселение. Безопасность проживающих там людей должна быть в приоритете.

Также градоначальник поблагодарил правительство региона и губернатора Виктора Томенко за особое внимание к вопросам переселения граждан из аварийного жилищного фонда в краевой столице.

Вячеслав Франк напомнил, что в 2021 году в краевую программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 гг. были внесены изменения: мероприятия, рассчитанные до 2025 года, планируется завершить до конца 2023 года.