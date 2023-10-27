28 октября
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Жизнь

Большое сердце и дисциплина. Что нужно, чтобы стать сотрудником Госавтоинспекции

Служба в Госавтоинспекции морально непростая. При общении с водителями в любой ситуации следует оставаться тактичным и объективным. Но в то же время это благородная и достойная деятельность, направленная на помощь людям. Рассказываем, как проходит прием на службу в Госавтоинспекции и что для этого нужно.

Стать сотрудником Госавтоинспекции может любой гражданин России в возрасте от 18 до 40 лет.
Стать сотрудником Госавтоинспекции может любой гражданин России в возрасте от 18 до 40 лет.
Фото предоставлено пресс-службой Госавтоинспекции Алтайского края.

Может стать любой

Стать сотрудником Госавтоинспекции может любой гражданин России в возрасте от 18 до 40 лет, который получил высшее или среднее специальное образование и отслужил в армии.

С каждым кандидатом проводят собеседование, чтобы выяснить, почему он хочет поступить на службу. Человеку разъясняют характер его предстоящей деятельности.

Затем кандидата проверяют на состояние здоровья, профессионально-психологическую пригодность к службе, а также на наличие личных и деловых качеств. Не менее важна и отличная физическая подготовка. В случае удовлетворения всем критериям, предъявленным к кандидату, он будет принят на службу с прохождением обязательной стажировки.

Коммуникабельность и гибкость

При поступлении на службу не играют роли половая, религиозная и национальная принадлежность. Также не имеют значения социальное, должностное или имущественное положение гражданина или его взгляды и убеждения.

Единственное, что может повлиять и помочь кандидату в достижении успехов — определенные качества характера. Коммуникабельность — одно из важнейших среди них. Ведь мало какой водитель рад остановке, даже если у него просто хотят проверить документы.

С нарушителями тоже нужно уметь взаимодействовать гибко, разговаривать не грубо, но твердо, настаивать на букве закона, уходить от прямых конфликтов, не поддаваться на провокации. В общем, являть собой пример дисциплинированного гражданина.

А еще быть готовым оказать помощь гражданам в любых, даже самых нестандартных ситуациях.

Какие полномочия у сотрудника Госавтоинспекции

из основных направлений деятельности сотрудника является обеспечение общественного порядка и общественной безопасности в сфере дорожного движения. Вместе с тем госавтоинспекторы проводят работу по розыску угнанных либо скрывшихся с места нарушения транспортных средств, ведут производства по делам об административных правонарушениях, принимают квалифицированные экзамены на получение права управления транспортными средствами и выдают водительские удостоверения, производят регистрацию и учет транспортных средств и др.

Льготы и социальные гарантии

Одно из преимуществ быть сотрудником Госавтоинспекции — стабильное содержание, которое регулярно индексируется.

Сотрудники также обеспечены полным соцпакетом, медицинским и санаторно-курортным обслуживанием в ведомственных медорганизациях, оплачиваемым больничным листом.

Кроме того, служащим в Госавтоинспекции положены:

  • 30-дневный отпуск без учета выходных, праздников и времени на дорогу к месту отдыха;
  • предоставление жилого помещения или выплата денежной компенсации за наем жилья;
  • льготы при постановке детей в очередь на место в детский сад;
  • возможность выйти на пенсию после 20 лет службы (с учетом службы в ВС РФ).
  • Кроме того, сотрудники имеют возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях системы МВД РФ и перспективы карьерного роста.

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