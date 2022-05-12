12 мая
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Жизнь

Большой салют и колоритное байк-шоу. Как на Южном отпраздновали День Победы

В поселке Южном 9 мая отметили ярким байк-шоу и салютом. На празднике выступили творческие коллективы, а также присутствовали общественники и партийные деятели. Как прошло и чем запомнилось мероприятие — в материале altapress.ru.

Празднование Дня Победы в поселке Южном.
Празднование Дня Победы в поселке Южном.
Дмитрий Лямзин

Много зрителей и гостей

На торжество пригласили ветеранов, тружеников тыла и детей войны. С 77-й годовщиной Победы их поздравили Ольга Новикова — замглавы администрации Центрального района, Ирина Молчанова — главврач перинатального центра «Дар», а также Вадим Кручинин — предприниматель и кандидат в депутаты от «Единой России» по 19-му избирательному округу.

Празднование Дня Победы в поселке Южном.
Празднование Дня Победы в поселке Южном.
Дмитрий Лямзин

Вадим Кручинин,
кандидат в депутаты от «Единой России» по 19-му избирательному округу:

— Для меня 9 мая — один из самых важных дней в году. Впрочем, думаю, для каждого россиянина он важен. В этот праздник отчетливо видно, насколько сплоченный и патриотичный у нас народ. Это дата Победы, которая очень значима.

Ирина Молчанова пожелала гостям мирного неба над головой и поделилась впечатлениями от праздника.

Празднование Дня Победы в поселке Южном.
Празднование Дня Победы в поселке Южном.
Дмитрий Лямзин

Ирина Молчанова,
главный врач перинатального центра «Дар»:

— Жители и организаторы праздника — настоящие молодцы! Они подготовили очень яркую и насыщенную программу. Я даже не ожидала что будет настолько все красочно, молодцы! 9 мая — настоящий символ Победы. Это день, который объединяет нас всех вместе.

Захватывающая программа

Творческие номера на мероприятии показали коллективы Дворца культуры «Южный» и театр танца «Иван да Марья». Они исполнили фронтовые песни, которыми поднимали боевой дух в Великую Отечественную войну, а еще — представили тематические номера, посвященные событиям 1941−1945 годов.

На Дне Победы устроили яркое фаер-шоу, но зрителей ждал и другие сюрпризы — зажигательный мотопробег байкеров «Ночные волки» и феерический салют.

К тому же, для горожан организовали увлекательные выставки и мастер-классы.

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