«Браво, русский, молодец!». Как акробат с Алтая Геннадий Попов прославился в СССР и Франции

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Геннадий Попов родился в 1938 году в городе Ойрот-Тура (сейчас Горно-Алтайск). За мелкое хулиганство его отправили в колонию, потом в детдом, после чего юноша поступил в Московское училище циркового и эстрадного искусства.
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У Попова было поразительное чувство баланса и феноменальная природная сила. Он был мастером спорта по современному пятиборью и отличным акробатом — делал стойку на левой руке, а правой держал двухпудовую гирю.
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Атлет прославился в Париже, куда отправился гастролировать с цирковой труппой СССР. Геннадий Попов сделал стойку на одной руке на третьем ярусе Эйфелевой башни, высота которой достигала на тот момент 312 метров. Внизу бушевала толпа с криками: «Браво, русский, молодец!».
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До Попова 24 акробата с мировыми именами, делая стойку на двух руках, разбились насмерть. Чтоб рухнуть вниз — хватало колебания в миллиметр.
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По воспоминаниям самого Геннадия Попова,в тот день сил у него хватило только доехать до отеля. А дальше он с трудом находил ступени и поднимался по лестнице. Пространственная ориентация была нарушена. Вечером акробат обнаружил у себя несколько седых волос.
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Повторить стойку Геннадия Попова до сих пор никто так и не смог, а сам атлет получил от властей Франции платиновый медальон. Такой же медальон был у Эдит Пиаф. Это одна из высших наград Пятой республики.
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Геннадий Попов погиб в Москве, когда на одной из высоток делал стойку на одной руке, как в Париже.