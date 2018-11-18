Опубликовано фото 50-летней британки, которая до 9 лет кормила грудью свою дочь

Девочка-«маладенец» сама всего два месяца назад приняла отказалась от груди.
По словам 50-летней Шэрон, она никогда не принуждала Шарлотту так долго сосать грудь, это был выбор самой девочки. Метери хотелось, чтобы все происходило естественно, без давления и напряжения, поэтому кормление так затянулось. Шарлотта прикладывалась к маминой груди не каждый день, а раз в несколько недель.
Актриса считает, что ничего, кроме пользы, продленное вскармливание Шарлотте не принесло, пишет mail.ru. Все это время девочка получала не только дополнительную психологическую поддержку от мамы, но и ценные питательные вещества, которые содержатся в материнском молоке.
У девочки отличное здоровье, она почти никогда не болеет, и вообще очень спокойный, уверенный в себе, самостоятельный и позитивный ребенок.
Однако гостья утреннего шоу телеканала ITV — журналистка Рэйчел Халлиуэлл — выразила мнение, что, позволяя дочери так долго прикладываться к груди, Шэрон принесла ей скорее вред, чем пользу.
На актрису также обрушился вал резкой критики в соцсетях — ее назвали «сумасшедшей», «эгоистичной», «странной» и даже обвинили в насилии над ребенком, сексуальном извращении и педофилии.
Но нашлись и те, кто поддержал Шэрон. Вот некоторые реплики: «Что за удивительная, фантастическая женщина, почти десять лет кормящая свое дитя. Разве можно стыдить кого-то за нечто столь естественное?»