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Жизнь
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Опубликовано фото 50-летней британки, которая до 9 лет кормила грудью свою дочь

Британскую актрису Шэрон Спинк раскритиковали за кормление грудью 9-летней дочки. Сама женщина утверждает, что ничего, кроме пользы, ребенку это не принесло.

Младенец. Ребенок.
Младенец. Ребенок.
СС0

Девочка-«маладенец» сама всего два месяца назад приняла отказалась от груди.

По словам 50-летней Шэрон, она никогда не принуждала Шарлотту так долго сосать грудь, это был выбор самой девочки. Метери хотелось, чтобы все происходило естественно, без давления и напряжения, поэтому кормление так затянулось. Шарлотта прикладывалась к маминой груди не каждый день, а раз в несколько недель.

Актриса считает, что ничего, кроме пользы, продленное вскармливание Шарлотте не принесло, пишет mail.ru. Все это время девочка получала не только дополнительную психологическую поддержку от мамы, но и ценные питательные вещества, которые содержатся в материнском молоке.

У девочки отличное здоровье, она почти никогда не болеет, и вообще очень спокойный, уверенный в себе, самостоятельный и позитивный ребенок.

Однако гостья утреннего шоу телеканала ITV — журналистка Рэйчел Халлиуэлл — выразила мнение, что, позволяя дочери так долго прикладываться к груди, Шэрон принесла ей скорее вред, чем пользу.

На актрису также обрушился вал резкой критики в соцсетях — ее назвали «сумасшедшей», «эгоистичной», «странной» и даже обвинили в насилии над ребенком, сексуальном извращении и педофилии.

Но нашлись и те, кто поддержал Шэрон. Вот некоторые реплики: «Что за удивительная, фантастическая женщина, почти десять лет кормящая свое дитя. Разве можно стыдить кого-то за нечто столь естественное?»

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