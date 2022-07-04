Будет лучше. Какое будущее ждет всех с 4 по 10 июля

Altapress.ru представляет предсказание на неделю с 4 по 10 июля. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Светланы Черемисиной , барнаульского астропсихолога.

Неделя долгосрочных инвестиций, оздоровления, обучения. Планируйте, расширяйте сферу влияния, заявляйте о себе.

АП 1. Почувствуете себя лучше Раздражение почти совсем покинет вас. Сможете спокойно поговорить с партнером. Займитесь ручным трудом, напишите книгу.

АП 2. Пришло ваше время блистать Доставайте свои ораторские способности. Вы успеете и хорошенько потрудиться, и заработать денежки.

АП 3. Наслаждайтесь собой… своей популярностью, ловкостью, остроумием, красноречием. Реализуете самые смелые амбиции. Следующая неделя будет не такой продуктивной. Не откладывайте ничего на потом.

АП 4. Можете продвинуться по службе Не упускайте эту возможность в начале недели. С четверга в планы может вмешаться ваша капризность — и счастье улетучится.

АП 5. Получите плоды своего труда Вы увидите увидеть свой профессиональный и духовный рост или увеличение прибыли. Не останавливайтесь на достигнутом, открывайте новые горизонты. Если не для себя, то для других.

АП 6. Перестаньте думать о деньгах Вкладывайтесь в работу по полной. Получите удовольствие от процесса. И перестаньте рассчитывать на помощь от партнера, не давите на него.

АП 7. Вы найдете общий язык… … с партнером. Его родственники будут на вашей стороне, будьте уверены.

АП 8. Вы придете в норму Станете лучше себя чувствовать. Партнер подарит приятные минуты общения. Поговорите с ним о своих желаниях. Попросите помощи, поддержки в работе.

АП 9. Станете заложником ситуации Не падайте духом. На этой неделе любые задачи решить будет проще, чем обычно. Доверьтесь опыту ваших партнеров. Послушайте хороший совет.

АП 10. Занимайтесь собой… питанием, речью или красотой рта. На этой неделе можно хорошо полечить зубы, сделать ремонт жилья или авто, пройти курсы повышения квалификации на работе. Все получится.

АП 11. Отдохните У вас получится договориться с партнером и детьми о совместном отдыхе. Не отказывайте себе в приятном времяпрепровождении в кругу родных.

АП 12. Успокойтесь Попробуйте снова поговорить с партнером. Слова подберутся сами собой. Налаживайте отношения со всеми, кому успели нагрубить на прошлой неделе.