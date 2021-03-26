Булочки любят счет. Что и где едят блюстители налогов

Инспекций ФНС в Барнауле несколько. Плюс управление. Однако полноценно поесть можно всего в двух учреждениях. Корреспонденты altapress.ru попали в оба вкусных места и выяснили, что лежит в тарелках у сборщиков «дани» и в какую копеечку им обходится трапеза.

Дуэт завтрака и обеда

Первой перед нами открыла свои двери и крышки кастрюль столовая инспекции ФНС по Октябрьскому району. Просторный зал с белым плиточным полом благодаря которому, кажется, становится еще светлее. Столы и стулья — «долгожители».

Стоят со времен открытия столовой — с 2003 года. Линия раздачи выполнена из металла, поэтому выглядит строго, как и положено ведомственному помещению. Такие же столы на кухне, которая видна сразу за раздачей. У поваров тут нет секретов от посетителей.

Их с началом пандемии стало приходить всего 70 человек. Что, по мнению директора столовой Татьяны Болиндовой, «ни о чем». Женщина сама сидит за кассой и обслуживает.

В довирусные времена, когда столовая была открыта для всех, а не только для сотрудников налоговой, заведение кормило в два раза больше людей. Уменьшение числа голодающих безусловно отразилось на выручке.

Столовые барнаульских налоговых инспекций. Анна Зайкова.

Ну, а на количество котлет и тефтелей, лежащих на противнях и готовых осчастливить гостей заведения, не способны повлиять даже мировые события. Рядом с мясными шариками разных видов скучает запеканка под сырной корочкой и ждет встречи со своим покупателем. Настроение аппетитной сестрицы поддерживают суп, картофельное пюре и разные виды каш.

Татьяна Болиндова,

директор столовой инспекции ФНС по Октябрьскому району:

Меню составляется так, чтобы блюда каждый день менялись. Должны быть холодные закуски (салаты), горячее (мясо, рыба), гарниры. Обязателен суп.

Но прежде чем любоваться на готовые вкусности, приходится потрудиться в цехах. Например, в мясном. Там стоит большая и устрашающая мясорубка.

— Не страшно на такой работать? — интересуюсь у повара.

— Что вы! Дело привычное. Знаете, как она с мясом расправляется! — восклицает женщина.

Столовые барнаульских налоговых инспекций. Анна Зайкова.

Мастерски расправляются здесь не только с мясом. Столовая ежедневно предлагает 6 видов салатов, 7−8 мясных позиций, один суп и несколько гарниров.

Сформированные по принципу «основное плюс гарнир» блюда укладываются в пластиковые лотки и укрываются полиэтиленовым «одеялом». Так же упаковывают булочки и хлеб. В таком «защищенном» виде еду выставляют на раздачу.

Таким образом еду «одевают» потому, что из-за пандемии люди перестали трапезничать за столиками в зале. Из-за этого часть стульев стоит у стены за ненадобностью. Упаковку посетители берут с собой и расправляются с кушаньем прямо на рабочем месте. Столовая открыта с 9:30 до 13:30.

Как рассказывает Болиндова, часто сотрудники приходят утром и покупают завтрак и обед сразу, чтобы не отвлекаться от дел. Мы пришли как раз утром, и очередь сформировалась быстро.

Столовые барнаульских налоговых инспекций. Анна Зайкова.

Сначала у линии раздачи, а затем и у кассы. Кто-то брал только булочку и сок, а кто-то, видимо, решив позавтракать «по-серьезному», брал сначала второе, затем хлеб, булочку и напиток.

Для нас тоже собрали целый поднос. Но пробовать некогда, хотя и хочется. Главные же гастрономические критики в этой налоговой инспекции — сами сотрудники.

Инна,

сотрудница инспекции ФНС по Октябрьскому району:

Обедаю здесь примерно через день, когда не беру что-то из дома. Средний чек в столовой — 130 рублей. Особенно нравятся борщ и солянка. По пятницам прекрасные булочки. Покупаю их для детей. Еще иногда беру полуфабрикаты (пельмени) и варю дома.

Столовые барнаульских налоговых инспекций. Анна Зайкова.

Коллега Инны тоже регулярно бывает в столовой и может оценить талант местных кулинаров.

Ирина,

сотрудница инспекции ФНС по Октябрьскому району:

Прихожу в столовую два-три раза в неделю. Чаще обедаю. Больше всего запомнились куриные котлетки с картофельным пюре и супчик. Когда приходится завтракать на работе, беру кашу или творожную запеканку. Меню каждый день разное. И, к счастью, не бывает такого, что в один день все нормально, а в другой — пересолено, пересахарено или безвкусно. Обед обходится в 130−150 рублей. Завтрак, конечно, дешевле — 30−50 рублей.

Столовые барнаульских налоговых инспекций. Анна Зайкова.

Даже у редких гостей столовой есть свои фавориты.

Нина,

сотрудница инспекции ФНС по Октябрьскому району:

Каждый день столовую не посещаю. Часто приношу с собой. Но иногда хожу обедать с коллегами. Нравятся печеночные котлеты, рассольник. Из завтраков — запеканка и тыквенная каша. Бывает, утром забегаю за булочкой. Они тоже хороши. В среднем в столовой трачу 100 руб­лей.

Цены в столовой инспекции ФНС по Октябрьскому району: Салат из капусты по‑домашнему — 26 рублей Салат из свеклы, яблока и орехов — 30 рублей Курица с помидором — 95 рублей Гуляш свиной — 74 рубля Котлета куриная — 48 рублей Каша гречневая с овощами — 22 рубля Запеканка творожная со сметаной — 53 рубля Кулебяка с капустой — 20 рублей

Деревья и шашлыки

Другая столовая может осчастливить не только работников налоговой, но и любого обессилившего от голода прохожего. Правда, обычные люди заходят сюда редко.

Это неравнодушное к чужому желудку место находится в межрайонной инспекции ФНС № 14, 15. А точнее — в подвале учреждения. К столовой ведет длинная крутая лестница. Что ж, пожалуй, перед тем как пробовать эту кухню, стоит сжечь калории. Ведь линия раздачи так и зовет восполнить потраченное (и, может быть, набрать про запас).

Уже с порога чувствуются чарующие ароматы котлет, биточков и даже шашлыков. А картофель и крупа — это уже константа любой столовой. Также пробуждают аппетит цвета интерьера — оранжевый и желтый, как дома на кухне.

Столовые барнаульских налоговых инспекций. Анна Зайкова.

По стенам развешены небольшие картины в таких же тонах. На одной из стен трубы неизвестного назначения замаскированы под деревья. Кора на вид почти настоящая, такая, что хочется потрогать, а на ней — зеленые листочки. В этом месте не обошлось без дегустации.

Я выбрала салат из огурца и капусты. Овощи порезаны мелко и аккуратно. То, что нужно, чтобы «разогреться» перед основным — картофельным пюре с подливой и куриной отбивной под сыром. Зеленый чай тоже нельзя оставить одиноким.

— Возьмите булочку с яблоком, — с улыбкой посоветовала мне женщина, обслуживающая линию раздачи.

Столовые барнаульских налоговых инспекций. Анна Зайкова.

Но, оценив размер «мучного совета», я не взяла его с витрины. Иначе все остальное просто не поместится.

Вместо яблочной «углеводной бомбы» выбрала «бомбочку» с абрикосовым повидлом — расстегай. За все отдала чуть меньше двухсот рублей. Поднос опустел быстро.

Тем временем в столовую уже стали подходить люди. Всего заведение обслуживает 30−70 голодных лиц в день. До пандемии посетителей в столовой было больше, поэтому и комплексный обед ценой в 110 рублей пользовался спросом.

Теперь его нет, и прежней цены за полноценную трапезу тоже. Сейчас дневной прием пищи обходится примерно в 150 рублей.

Столовые барнаульских налоговых инспекций. Анна Зайкова.

Вот стройная женщина средних лет выбирает крупу и курицу. С раздачи звучит предложение взять прожаренный беляш. Посетительница отвечает: «Холестерин? Нет, спасибо». И уходит к столику со своим бесхолестериновым набором.

Чуть позже приходит другая дама, старше и пышнее. «Мне, пожалуйста, вот этот беляшик», — говорит она в предвкушении. По словам поваров, гости часто просят пельмени и манты, отбивные и голубцы.

Однако здесь удовлетворяют желания не только мясоедов, но и вегетарианцев — регулярно готовят картофельные и капустные шницели.

Столовые барнаульских налоговых инспекций. Анна Зайкова.

Ежедневно на раздаче появляются два вида супа, два рыбных блюда, 8−10 мясных и 3−4 гарнира. Столовая работает с 8 до 16 часов.

Обычно сотрудники налоговой приходят днем. Их обеденный перерыв больше похож на гонки под девизом «Кто быстрее опустошит тарелки!». Времени на еду у блюстителей казны немного. Но голодными они не остаются.

Никита,

сотрудник межрайонной инспекции ФНС № 14 , 15:

В столовую хожу почти каждый день. Как правило, в обеденное время. За пару лет работы сформировалось стандартное блюдо — картофельное пюре и свиная отбивная либо люля-кебаб. Трачу на это руб­лей 200. Иногда 250.

Пока одни приходят часто и обедают плотно, другие — редкие и скромные гости рабочего общепита.

Владимир,

сотрудник управления ФНС по Алтайскому краю:

Одна часть сотрудников приносит еду из дома. Другая ходит в буфет. Там есть готовые блюда. Я чередую: то на работе поем, то с собой возьму. Жена вкусно готовит. В буфете нравятся котлеты и что-нибудь из печени. Пообедать там можно примерно на 100 рублей.

Несмотря на то, что буфет — легкий способ утолить голод, домашняя пища все равно побеждает. И не только из-за вкуса.

Столовые барнаульских налоговых инспекций. Анна Зайкова.

Светлана,

сотрудница управления ФНС по Алтайскому краю:

Обедаю в основном тем, что приношу с собой из дома. Сегодня, например, взяла гречку с мясом. Осталась с ужина. Но изредка и в буфет прихожу. Хотя там еда, конечно, не домашняя. Беру что есть: рыбу или мясо. Еще гарнир. Иногда десерт. Плачу рублей 200. По-моему, для буфета дороговато.

Цены в столовой межрайонной инспекции ФНС № 14 , 15: Котлета — 75 рублей Макароны по-флотски — 40 рублей Отбивная — 88 рублей Минтай — 60 рублей Стейк кеты — 95 рублей Филе кеты — 100 рублей Фахитос — 80 рублей Курочка в сырной корочке — 85 рублей Плов — 50 рублей Бигус — 50 рублей Жюльен из кальмара — 65 рублей Пюре картофельное — 25 рублей Капуста тушеная -25 рублей Овощное соте — 35 рублей Все крупы — 25 рублей

Столовые барнаульских налоговых инспекций. Анна Зайкова.

Без столовой , но с едой

В главном налоговом учреждении края — управлении ФНС — столовой нет. Поэтому сотрудники борются с голодом собственными силами. Или буфетными. Буфет — спасение для тех, у кого нет с собой контейнера из дома.

В совсем маленькой комнате набор еды внушительный, так что сложно остаться с пустыми руками и желудком. Помимо привычных для такого места плиток шоколада и коробок конфет имеются пирожные, печенья и прочие мучные вкусности.

Если ими аппетит уже не перебить, на витрине под сладостями разложены упаковки со вторыми блюдами и салатами. Меню обновляется ежедневно.

Столовые барнаульских налоговых инспекций. Анна Зайкова.

Многие сотрудники едят купленное на рабочем месте. Но это лишь один из вариантов. Напротив буфета есть еще небольшая комната. В ней компактно расставлены столы и стулья. Специально для трапезы в тишине и покое. Однако сотрудники не спешат подсаживаться на буфетные разносолы.

Вадим,

сотрудник управления ФНС по Алтайскому краю:

Одна часть сотрудников приносит еду из дома. Другая ходит в буфет. Там есть готовые блюда. Я чередую: то на работе поем, то с собой возьму. Жена вкусно готовит. В буфете нравятся котлеты и что-нибудь из печени. Пообедать там можно примерно на 100 рублей.

Несмотря на то, что буфет — легкий способ утолить голод, домашняя пища все равно побеждает. И не только из-за вкуса.

Столовые барнаульских налоговых инспекций. Анна Зайкова.

Светлана,

сотрудница управления ФНС по Алтайскому краю:

Обедаю в основном тем, что приношу с собой из дома. Сегодня, например, взяла гречку с мясом. Осталась с ужина. Но изредка и в буфет прихожу. Хотя там еда, конечно, не домашняя. Беру что есть: рыбу или мясо. Еще гарнир. Иногда десерт. Плачу рублей 200. По-моему, для буфета дороговато.