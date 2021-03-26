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Жизнь

Булочки любят счет. Что и где едят блюстители налогов

Инспекций ФНС в Барнауле несколько. Плюс управление. Однако полноценно поесть можно всего в двух учреждениях. Корреспонденты altapress.ru попали в оба вкусных места и выяснили, что лежит в тарелках у сборщиков «дани» и в какую копеечку им обходится трапеза.

Столовые барнаульских налоговых инспекций.
Столовые барнаульских налоговых инспекций.
Анна Зайкова.

Дуэт завтрака и обеда

Первой перед нами открыла свои двери и крышки кастрюль столовая инспекции ФНС по Октябрьскому району. Просторный зал с белым плиточным полом благодаря которому, кажется, становится еще светлее. Столы и стулья — «долгожители».

Стоят со времен открытия столовой — с 2003 года. Линия раздачи выполнена из металла, поэтому выглядит строго, как и положено ведомственному помещению. Такие же столы на кухне, которая видна сразу за раздачей. У поваров тут нет секретов от посетителей.

Их с началом пандемии стало приходить всего 70 человек. Что, по мнению директора столовой Татьяны Болиндовой, «ни о чем». Женщина сама сидит за кассой и обслуживает.

В довирусные времена, когда столовая была открыта для всех, а не только для сотрудников налоговой, заведение кормило в два раза больше людей. Уменьшение числа голодающих безусловно отразилось на выручке.

Столовые барнаульских налоговых инспекций.
Столовые барнаульских налоговых инспекций.
Анна Зайкова.

Ну, а на количество котлет и тефтелей, лежащих на противнях и готовых осчастливить гостей заведения, не способны повлиять даже мировые события. Рядом с мясными шариками разных видов скучает запеканка под сырной корочкой и ждет встречи со своим покупателем. Настроение аппетитной сестрицы поддерживают суп, картофельное пюре и разные виды каш.

Татьяна Болиндова,
директор столовой инспекции ФНС по Октябрьскому району:

Меню составляется так, чтобы блюда каждый день менялись. Должны быть холодные закуски (салаты), горячее (мясо, рыба), гарниры. Обязателен суп.

Но прежде чем любоваться на готовые вкусности, приходится потрудиться в цехах. Например, в мясном. Там стоит большая и устрашающая мясорубка.

— Не страшно на такой работать? — интересуюсь у повара.

— Что вы! Дело привычное. Знаете, как она с мясом расправляется! — восклицает женщина.

Столовые барнаульских налоговых инспекций.
Столовые барнаульских налоговых инспекций.
Анна Зайкова.

Мастерски расправляются здесь не только с мясом. Столовая ежедневно предлагает 6 видов салатов, 7−8 мясных позиций, один суп и несколько гарниров.

Сформированные по принципу «основное плюс гарнир» блюда укладываются в пластиковые лотки и укрываются полиэтиленовым «одеялом». Так же упаковывают булочки и хлеб. В таком «защищенном» виде еду выставляют на раздачу.

Таким образом еду «одевают» потому, что из-за пандемии люди перестали трапезничать за столиками в зале. Из-за этого часть стульев стоит у стены за ненадобностью. Упаковку посетители берут с собой и расправляются с кушаньем прямо на рабочем месте. Столовая открыта с 9:30 до 13:30.

Как рассказывает Болиндова, часто сотрудники приходят утром и покупают завтрак и обед сразу, чтобы не отвлекаться от дел. Мы пришли как раз утром, и очередь сформировалась быстро.

Столовые барнаульских налоговых инспекций.
Столовые барнаульских налоговых инспекций.
Анна Зайкова.

Сначала у линии раздачи, а затем и у кассы. Кто-то брал только булочку и сок, а кто-то, видимо, решив позавтракать «по-серьезному», брал сначала второе, затем хлеб, булочку и напиток.

Для нас тоже собрали целый поднос. Но пробовать некогда, хотя и хочется. Главные же гастрономические критики в этой налоговой инспекции — сами сотрудники.

Инна,
сотрудница инспекции ФНС по Октябрьскому району:

Обедаю здесь примерно через день, когда не беру что-то из дома. Средний чек в столовой — 130 рублей. Особенно нравятся борщ и солянка. По пятницам прекрасные булочки. Покупаю их для детей. Еще иногда беру полуфабрикаты (пельмени) и варю дома.

Столовые барнаульских налоговых инспекций.
Столовые барнаульских налоговых инспекций.
Анна Зайкова.

Коллега Инны тоже регулярно бывает в столовой и может оценить талант местных кулинаров.

Ирина,
сотрудница инспекции ФНС по Октябрьскому району:

Прихожу в столовую два-три раза в неделю. Чаще обедаю. Больше всего запомнились куриные котлетки с картофельным пюре и супчик. Когда приходится завтракать на работе, беру кашу или творожную запеканку. Меню каждый день разное.

И, к счастью, не бывает такого, что в один день все нормально, а в другой — пересолено, пересахарено или безвкусно. Обед обходится в 130−150 рублей. Завтрак, конечно, дешевле — 30−50 рублей.

Столовые барнаульских налоговых инспекций.
Столовые барнаульских налоговых инспекций.
Анна Зайкова.

Даже у редких гостей столовой есть свои фавориты.

Нина,
сотрудница инспекции ФНС по Октябрьскому району:

Каждый день столовую не посещаю. Часто приношу с собой. Но иногда хожу обедать с коллегами. Нравятся печеночные котлеты, рассольник. Из завтраков — запеканка и тыквенная каша. Бывает, утром забегаю за булочкой. Они тоже хороши. В среднем в столовой трачу 100 руб­лей.

Цены в столовой инспекции ФНС по Октябрьскому району:

Салат из капусты по‑домашнему — 26 рублей

Салат из свеклы, яблока и орехов — 30 рублей

Курица с помидором — 95 рублей

Гуляш свиной — 74 рубля

Котлета куриная — 48 рублей

Каша гречневая с овощами — 22 рубля

Запеканка творожная со сметаной — 53 рубля

Кулебяка с капустой — 20 рублей

Деревья и шашлыки

Другая столовая может осчастливить не только работников налоговой, но и любого обессилившего от голода прохожего. Правда, обычные люди заходят сюда редко.

Это неравнодушное к чужому желудку место находится в межрайонной инспекции ФНС № 14, 15. А точнее — в подвале учреждения. К столовой ведет длинная крутая лестница. Что ж, пожалуй, перед тем как пробовать эту кухню, стоит сжечь калории. Ведь линия раздачи так и зовет восполнить потраченное (и, может быть, набрать про запас).

Уже с порога чувствуются чарующие ароматы котлет, биточков и даже шашлыков. А картофель и крупа — это уже константа любой столовой. Также пробуждают аппетит цвета интерьера — оранжевый и желтый, как дома на кухне.

Столовые барнаульских налоговых инспекций.
Столовые барнаульских налоговых инспекций.
Анна Зайкова.

По стенам развешены небольшие картины в таких же тонах. На одной из стен трубы неизвестного назначения замаскированы под деревья. Кора на вид почти настоящая, такая, что хочется потрогать, а на ней — зеленые листочки. В этом месте не обошлось без дегустации.

Я выбрала салат из огурца и капусты. Овощи порезаны мелко и аккуратно. То, что нужно, чтобы «разогреться» перед основным — картофельным пюре с подливой и куриной отбивной под сыром. Зеленый чай тоже нельзя оставить одиноким.

— Возьмите булочку с яблоком, — с улыбкой посоветовала мне женщина, обслуживающая линию раздачи.

Столовые барнаульских налоговых инспекций.
Столовые барнаульских налоговых инспекций.
Анна Зайкова.

Но, оценив размер «мучного совета», я не взяла его с витрины. Иначе все остальное просто не поместится.

Вместо яблочной «углеводной бомбы» выбрала «бомбочку» с абрикосовым повидлом — расстегай. За все отдала чуть меньше двухсот рублей. Поднос опустел быстро.

Тем временем в столовую уже стали подходить люди. Всего заведение обслуживает 30−70 голодных лиц в день. До пандемии посетителей в столовой было больше, поэтому и комплексный обед ценой в 110 рублей пользовался спросом.

Теперь его нет, и прежней цены за полноценную трапезу тоже. Сейчас дневной прием пищи обходится примерно в 150 рублей.

Столовые барнаульских налоговых инспекций.
Столовые барнаульских налоговых инспекций.
Анна Зайкова.

Вот стройная женщина средних лет выбирает крупу и курицу. С раздачи звучит предложение взять прожаренный беляш. Посетительница отвечает: «Холестерин? Нет, спасибо». И уходит к столику со своим бесхолестериновым набором.

Чуть позже приходит другая дама, старше и пышнее. «Мне, пожалуйста, вот этот беляшик», — говорит она в предвкушении. По словам поваров, гости часто просят пельмени и манты, отбивные и голубцы.

Однако здесь удовлетворяют желания не только мясоедов, но и вегетарианцев — регулярно готовят картофельные и капустные шницели.

Столовые барнаульских налоговых инспекций.
Столовые барнаульских налоговых инспекций.
Анна Зайкова.

Ежедневно на раздаче появляются два вида супа, два рыбных блюда, 8−10 мясных и 3−4 гарнира. Столовая работает с 8 до 16 часов.

Обычно сотрудники налоговой приходят днем. Их обеденный перерыв больше похож на гонки под девизом «Кто быстрее опустошит тарелки!». Времени на еду у блюстителей казны немного. Но голодными они не остаются.

Никита,
сотрудник межрайонной инспекции ФНС № 14, 15:

В столовую хожу почти каждый день. Как правило, в обеденное время. За пару лет работы сформировалось стандартное блюдо — картофельное пюре и свиная отбивная либо люля-кебаб. Трачу на это руб­лей 200. Иногда 250.

Пока одни приходят часто и обедают плотно, другие — редкие и скромные гости рабочего общепита.

Владимир,
сотрудник управления ФНС по Алтайскому краю:

Одна часть сотрудников приносит еду из дома. Другая ходит в буфет. Там есть готовые блюда. Я чередую: то на работе поем, то с собой возьму. Жена вкусно готовит. В буфете нравятся котлеты и что-нибудь из печени. Пообедать там можно примерно на 100 рублей.

Несмотря на то, что буфет — легкий способ утолить голод, домашняя пища все равно побеждает. И не только из-за вкуса.

Столовые барнаульских налоговых инспекций.
Столовые барнаульских налоговых инспекций.
Анна Зайкова.

Светлана,
сотрудница управления ФНС по Алтайскому краю:

Обедаю в основном тем, что приношу с собой из дома. Сегодня, например, взяла гречку с мясом. Осталась с ужина. Но изредка и в буфет прихожу. Хотя там еда, конечно, не домашняя. Беру что есть: рыбу или мясо. Еще гарнир. Иногда десерт. Плачу рублей 200. По-моему, для буфета дороговато.

Цены в столовой межрайонной инспекции ФНС № 14, 15:

Котлета — 75 рублей

Макароны по-флотски — 40 рублей

Отбивная — 88 рублей

Минтай — 60 рублей

Стейк кеты — 95 рублей

Филе кеты — 100 рублей

Фахитос — 80 рублей

Курочка в сырной корочке — 85 рублей

Плов — 50 рублей

Бигус — 50 рублей

Жюльен из кальмара — 65 рублей

Пюре картофельное — 25 рублей

Капуста тушеная -25 рублей

Овощное соте — 35 рублей

Все крупы — 25 рублей

Столовые барнаульских налоговых инспекций.
Столовые барнаульских налоговых инспекций.
Анна Зайкова.

Без столовой, но с едой

В главном налоговом учреждении края — управлении ФНС — столовой нет. Поэтому сотрудники борются с голодом собственными силами. Или буфетными. Буфет — спасение для тех, у кого нет с собой контейнера из дома.

В совсем маленькой комнате набор еды внушительный, так что сложно остаться с пустыми руками и желудком. Помимо привычных для такого места плиток шоколада и коробок конфет имеются пирожные, печенья и прочие мучные вкусности.

Если ими аппетит уже не перебить, на витрине под сладостями разложены упаковки со вторыми блюдами и салатами. Меню обновляется ежедневно.

Столовые барнаульских налоговых инспекций.
Столовые барнаульских налоговых инспекций.
Анна Зайкова.

Многие сотрудники едят купленное на рабочем месте. Но это лишь один из вариантов. Напротив буфета есть еще небольшая комната. В ней компактно расставлены столы и стулья. Специально для трапезы в тишине и покое. Однако сотрудники не спешат подсаживаться на буфетные разносолы.

Вадим,
сотрудник управления ФНС по Алтайскому краю:

Одна часть сотрудников приносит еду из дома. Другая ходит в буфет. Там есть готовые блюда. Я чередую: то на работе поем, то с собой возьму. Жена вкусно готовит. В буфете нравятся котлеты и что-нибудь из печени. Пообедать там можно примерно на 100 рублей.

Несмотря на то, что буфет — легкий способ утолить голод, домашняя пища все равно побеждает. И не только из-за вкуса.

Столовые барнаульских налоговых инспекций.
Столовые барнаульских налоговых инспекций.
Анна Зайкова.

Светлана,
сотрудница управления ФНС по Алтайскому краю:

Обедаю в основном тем, что приношу с собой из дома. Сегодня, например, взяла гречку с мясом. Осталась с ужина. Но изредка и в буфет прихожу. Хотя там еда, конечно, не домашняя. Беру что есть: рыбу или мясо. Еще гарнир. Иногда десерт. Плачу рублей 200. По-моему, для буфета дороговато.

Цены в буфете управления ФНС по Алтайскому краю:

Салат «Солнечный» — 43 рубля

Салат «Заря» — 23 рубля

Салат «Дальневосточный» — 42 рубля

Бутерброд с кетой — 45 рублей

Говядина в кисло-сладком соусе — 75 рублей

Эскалоп «Парадиз» — 120 рублей

Биточки рыбные — 80 рублей

Оладьи из печени — 70 рублей

Филе куриное, запеченное в духовке — 95 рублей

Картофельное пюре — 20 рублей

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