Частушечный беспредел: великий юмористический спецпроект altapress.ru в помощь алтайскому аграрию

Не скроем: родились они в творческих недрах редакции, а не собраны в фольклорных экспедициях по алтайским селам. Ибо мы уверены: даже на злобу дня можно писать с добром и весело!
Готовьте инструмент, гармонисты!
Санкционная «засуха», пришедшая из-за рубежа, породила немало проблем для сельского хозяйства в настоящем и рассчитана на то, чтобы эти проблемы только усугублялись и в будущем. Но так уж мы устроены, что даже в нелегкие дни всегда находим время для веселья. Вот и сейчас мы выделили место на altapress.ru для… частушек — исконно российского жанра, которому не нужно никакое импортозамещение.
Не скроем: родились они в творческих недрах редакции, а не собраны в фольклорных экспедициях по алтайским селам. Ибо мы уверены: даже на злобу дня можно писать с добром и весело!
Готовьте инструмент, гармонисты!
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