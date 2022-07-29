Частушечный беспредел: великий юмористический спецпроект altapress.ru в помощь алтайскому аграрию

Санкционная «засуха», пришедшая из-за рубежа, породила немало проблем для сельского хозяйства в настоящем и рассчитана на то, чтобы эти проблемы только усугублялись и в будущем. Но так уж мы устроены, что даже в нелегкие дни всегда находим время для веселья. Вот и сейчас мы выделили место на altapress.ru для… частушек — исконно российского жанра, которому не нужно никакое импортозамещение.