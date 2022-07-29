29 июля
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Жизнь

Частушечный беспредел: великий юмористический спецпроект altapress.ru в помощь алтайскому аграрию

Санкционная «засуха», пришедшая из-за рубежа, породила немало проблем для сельского хозяйства в настоящем и рассчитана на то, чтобы эти проблемы только усугублялись и в будущем. Но так уж мы устроены, что даже в нелегкие дни всегда находим время для веселья. Вот и сейчас мы выделили место на altapress.ru для… частушек — исконно российского жанра, которому не нужно никакое импортозамещение.

Злободневные частушки.
Злободневные частушки.
Altapress.ru

Не скроем: родились они в творческих недрах редакции, а не собраны в фольклорных экспедициях по алтайским селам. Ибо мы уверены: даже на злобу дня можно писать с добром и весело!

Готовьте инструмент, гармонисты!

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