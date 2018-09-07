Чем дикий мед отличается от обычного

Конец августа и начало сентября — время бортничества. Добыча мёда диких пчёл это особое ремесло, которое требует физической подготовки, специального оборудования и, при всём при этом, весьма опасно для здоровья. Почему этот издревле востребованный промысел не теряет своей актуальности в наши дни? «Ни одна фармацевтическая лаборатория не может сегодня воссоздать, хотя бы подобие такого витаминно-минерального комплекса», — рассказывает Сергей Татаринцев, бортник со стажем.

— С чего началось ваше увлечение диким медом?

— Отец мой родом из Чарышского района. У них в хозяйстве всегда были несколько ульев и свой мед. Отец уже давно живет в Барнауле. В городе держать пчел невозможно, а настоящего качественного меда хочется. Мы решили делать ловушки-борти и ставить их в местах возможной миграции «сбежавших» роёв. Постепенно мы научились определять такие места и ловить эти рои. Точнее, не ловить, а предлагать в удобном для них месте подходящее жилище.

— Почему бортевой мед дороже обычного?

— Все дело в сложности его получения и очень «богатом» вкусе такого меда. Немного расскажу о самом процессе бортничества. Борть — это часть бревна большого диаметра, выдолбленная изнутри, длиной до 2-х метров. К нему прикрепляют крышку и донышко. С боков имеется одно или несколько отверстий («входов» и «выходов») для пчел. Все это имитирует дупло дерева.

Такая борть может иметь вес более 100 кг. В вертикальном положении ее поднимают на мощное дерево на высоту от 5 до 15 метров и закрепляют. Для сбора меда бортник лезет на дерево и там, открыв крышку, выгребает мед в свою емкость. Это тяжело физически. Ну и опасно, как и любая работа на высоте, при этом пчелы считают, что пришел «враг» и соответственно нападают и кусают. Спасают дымарь и спецодежда.

— Отличаются ли чем-то внешне дикие пчелы от домашних?

— Принципиального отличия не существует. На самом деле, все пчелы абсолютно дикие: никто не может пойти и погладить пчелу как, например, собаку или кошку. Просто сложилось мнение, что есть «домашние» и «дикие». Любая пчелосемь при неблагоприятных условиях покидает улей и улетает искать другое место. И если в этом месте будет дерево с дуплом или борть, семья поселится в нём и будет жить в абсолютно диких условиях, как и много тысяч лет назад.

В регионах, где много лесов и климатические условия мягче, чем в Сибири (самый яркий пример — Башкирия), эти пчелы размножаются и живут без вмешательства человека. Хотя внешне и домашние, и дикие пчелы немного отличаются друг от друга, например, как собаки разных пород. Это связанно с медоносами, растущими в данной местности.

— Есть мнение , что дикие пчелы никогда не болеют и они более выносливы , это правда?

— Конструкция борти скопирована с дупла, в котором самой природой предусмотрены некоторые «фишки», не позволяющие выживать многим паразитам. То есть сама конструкция помогает пчелам эффективно бороться с вредителями, в отличие от ульев, которые создал человек, чтобы ему было удобно использовать пчел для получения меда. Да, «дикие» болеют меньше, а некоторые виды паразитов им вообще неведомы. И расстояния между бортями или дуплами очень большие по сравнению с расстояниями между ульями на пасеке, что тоже препятствует переносу болезней от семьи к семье.

— Где в Алтайском крае среда обитания диких пчел?

— Таких ареалов обитания, как в Башкирии, у нас нет. Но во всех районах, где занимаются пчеловодством, обязательно есть «сбежавшие» рои, которые нашли подходящее пристанище. Такие пчелы уже будут дикими.

— Как происходит процесс медосбора: происходит ли это вручную или нужно специальное оборудование?

— Вручную. Нужны лестницы, веревки, блоки, специнвентарь и т.д. Есть способ классический — выгребание деревянной лопаткой. Часто соты ломаются, и получается такая каша из воска, меда, перги. Но у нас специальная конструкция бортей, и мы вырезаем соты, практически не повредив их. Затем из них выкачивают мед почти так же, как из пасечных сот при помощи медогонки. И этот мед по внешнему виду ничем не отличается от обычного жидкого меда. Но это только внешне.

— Насколько опасны укусы диких пчел?

— Абсолютно так же, как и укусы домашних. Главная проблема — это индивидуальная непереносимость пчелиного яда. Моя сестра может умереть от одного укуса, если не примет вовремя препарат от аллергии. Меня однажды в течение 3−5 минут в районе голеностопа ужалили 42 пчелы. Пришлось посчитать дырочки от жал.

Я не принимал лекарства, но на протяжении 12 часов было плохое самочувствие, повышенная температура и отек на ноге. Легче всего переносятся укусы на руках и пальцах. Наиболее болезненные и отечные укусы лица, особенно, губы, но. К концу сезона укусы 5 -10 пчел в день не вызывают каких-либо болезненных последствий, если нет аллергии на яд. Организм приспосабливается быстро и эффективно нейтрализовать действие яда. На многих людей пчелиный яд действует благотворно, тонизирует и обезболивает, в основном, суставные боли.

— Как отличить обычный мед от меда диких пчел?

— На вид — никак. Надо пробовать. Бортевой мед обладает более широкой гаммой вкусовых особенностей. Он более терпкий.

— В меде диких пчел содержится перга , можете рассказать о ее полезных свойствах?

— Перга содержится в меде любых пчел, но в бортевом её намного больше. Перга — это просто кладезь витаминов, микроэлементов и ферментов, необходимых для организма. Имеет кисловато-острый вкус и желто-коричнево-оранжевый цвет. По консистенции напоминает пасту из цветочной пыльцы и меда. Пергу пчелы используют при выкармливании «детки» (расплода). Также соты содержат забрус (еще употребляют термин «печатка»). Это верхний слой, которым запечатаны соты с медом.

Не стоит путать забрус с воском. Забрус содержит прополис, противомикробные, антибактериальные вещества, препятствующие проникновению в мед всего ненужного. Поэтому забрус с успехом применяется в лечении заболеваний полости рта, десен, горла и т.д. Забрус можно просто жевать как жевательную резинку. Это даже вкусно. В летописях Великого Новгорода есть упоминания о том, что, торгуя со скандинавами, забрус меняли на серебро чистым весом.

— Сколько в среднем стоит сегодня мед диких пчел у нас в крае?

— Мне неизвестны продавцы бортевого меда в Алтайском крае, которые занимались бы этим как профессией. У нас много классических пчеловодов, много хорошего меда, но, к сожалению, еще больше некачественного, поэтому цена не такая уж высокая на этот продукт. Я узнавал цены в Башкирии и в Красноярском крае. Цена 2500−3500 рублей за килограмм. У нас на Алтае это огромные деньги! По такой цене его никто не купит.

— Все же для вас это бизнес или хобби?

— Хобби, конечно. Как для других рыбалка или охота. Повторюсь, такой бизнес на Алтае нерентабелен.