Чем дикий мед отличается от обычного

— С чего началось ваше увлечение диким медом?
— Отец мой родом из Чарышского района. У них в хозяйстве всегда были несколько ульев и свой мед. Отец уже давно живет в Барнауле. В городе держать пчел невозможно, а настоящего качественного меда хочется. Мы решили делать ловушки-борти и ставить их в местах возможной миграции «сбежавших» роёв. Постепенно мы научились определять такие места и ловить эти рои. Точнее, не ловить, а предлагать в удобном для них месте подходящее жилище.
— Почему бортевой мед дороже обычного?
— Все дело в сложности его получения и очень «богатом» вкусе такого меда. Немного расскажу о самом процессе бортничества. Борть — это часть бревна большого диаметра, выдолбленная изнутри, длиной до 2-х метров. К нему прикрепляют крышку и донышко. С боков имеется одно или несколько отверстий («входов» и «выходов») для пчел. Все это имитирует дупло дерева.
Такая борть может иметь вес более 100 кг. В вертикальном положении ее поднимают на мощное дерево на высоту от 5 до 15 метров и закрепляют. Для сбора меда бортник лезет на дерево и там, открыв крышку, выгребает мед в свою емкость. Это тяжело физически. Ну и опасно, как и любая работа на высоте, при этом пчелы считают, что пришел «враг» и соответственно нападают и кусают. Спасают дымарь и спецодежда.
— Отличаются ли чем-то внешне дикие пчелы от домашних?
— Принципиального отличия не существует. На самом деле, все пчелы абсолютно дикие: никто не может пойти и погладить пчелу как, например, собаку или кошку. Просто сложилось мнение, что есть «домашние» и «дикие». Любая пчелосемь при неблагоприятных условиях покидает улей и улетает искать другое место. И если в этом месте будет дерево с дуплом или борть, семья поселится в нём и будет жить в абсолютно диких условиях, как и много тысяч лет назад.
В регионах, где много лесов и климатические условия мягче, чем в Сибири (самый яркий пример — Башкирия), эти пчелы размножаются и живут без вмешательства человека. Хотя внешне и домашние, и дикие пчелы немного отличаются друг от друга, например, как собаки разных пород. Это связанно с медоносами, растущими в данной местности.
— Есть мнение, что дикие пчелы никогда не болеют и они более выносливы, это правда?
— Конструкция борти скопирована с дупла, в котором самой природой предусмотрены некоторые «фишки», не позволяющие выживать многим паразитам. То есть сама конструкция помогает пчелам эффективно бороться с вредителями, в отличие от ульев, которые создал человек, чтобы ему было удобно использовать пчел для получения меда. Да, «дикие» болеют меньше, а некоторые виды паразитов им вообще неведомы. И расстояния между бортями или дуплами очень большие по сравнению с расстояниями между ульями на пасеке, что тоже препятствует переносу болезней от семьи к семье.
— Где в Алтайском крае среда обитания диких пчел?
— Таких ареалов обитания, как в Башкирии, у нас нет. Но во всех районах, где занимаются пчеловодством, обязательно есть «сбежавшие» рои, которые нашли подходящее пристанище. Такие пчелы уже будут дикими.
— Как происходит процесс медосбора: происходит ли это вручную или нужно специальное оборудование?
— Вручную. Нужны лестницы, веревки, блоки, специнвентарь и т.д. Есть способ классический — выгребание деревянной лопаткой. Часто соты ломаются, и получается такая каша из воска, меда, перги. Но у нас специальная конструкция бортей, и мы вырезаем соты, практически не повредив их. Затем из них выкачивают мед почти так же, как из пасечных сот при помощи медогонки. И этот мед по внешнему виду ничем не отличается от обычного жидкого меда. Но это только внешне.
— Насколько опасны укусы диких пчел?
— Абсолютно так же, как и укусы домашних. Главная проблема — это индивидуальная непереносимость пчелиного яда. Моя сестра может умереть от одного укуса, если не примет вовремя препарат от аллергии. Меня однажды в течение 3−5 минут в районе голеностопа ужалили 42 пчелы. Пришлось посчитать дырочки от жал.
Я не принимал лекарства, но на протяжении 12 часов было плохое самочувствие, повышенная температура и отек на ноге. Легче всего переносятся укусы на руках и пальцах. Наиболее болезненные и отечные укусы лица, особенно, губы, но. К концу сезона укусы 5 -10 пчел в день не вызывают каких-либо болезненных последствий, если нет аллергии на яд. Организм приспосабливается быстро и эффективно нейтрализовать действие яда. На многих людей пчелиный яд действует благотворно, тонизирует и обезболивает, в основном, суставные боли.
— Как отличить обычный мед от меда диких пчел?
— На вид — никак. Надо пробовать. Бортевой мед обладает более широкой гаммой вкусовых особенностей. Он более терпкий.
— В меде диких пчел содержится перга, можете рассказать о ее полезных свойствах?
— Перга содержится в меде любых пчел, но в бортевом её намного больше. Перга — это просто кладезь витаминов, микроэлементов и ферментов, необходимых для организма. Имеет кисловато-острый вкус и желто-коричнево-оранжевый цвет. По консистенции напоминает пасту из цветочной пыльцы и меда. Пергу пчелы используют при выкармливании «детки» (расплода). Также соты содержат забрус (еще употребляют термин «печатка»). Это верхний слой, которым запечатаны соты с медом.
Не стоит путать забрус с воском. Забрус содержит прополис, противомикробные, антибактериальные вещества, препятствующие проникновению в мед всего ненужного. Поэтому забрус с успехом применяется в лечении заболеваний полости рта, десен, горла и т.д. Забрус можно просто жевать как жевательную резинку. Это даже вкусно. В летописях Великого Новгорода есть упоминания о том, что, торгуя со скандинавами, забрус меняли на серебро чистым весом.
— Сколько в среднем стоит сегодня мед диких пчел у нас в крае?
— Мне неизвестны продавцы бортевого меда в Алтайском крае, которые занимались бы этим как профессией. У нас много классических пчеловодов, много хорошего меда, но, к сожалению, еще больше некачественного, поэтому цена не такая уж высокая на этот продукт. Я узнавал цены в Башкирии и в Красноярском крае. Цена 2500−3500 рублей за килограмм. У нас на Алтае это огромные деньги! По такой цене его никто не купит.
— Все же для вас это бизнес или хобби?
— Хобби, конечно. Как для других рыбалка или охота. Повторюсь, такой бизнес на Алтае нерентабелен.