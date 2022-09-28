28 сентября
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Жизнь

Чем хорош Алтайский край. Успехи и неочевидные достижения к 85-летию региона, которыми стоит гордиться

Об Алтайском крае принято думать как об одном из самых депрессивных регионов страны. Но нам есть чем гордиться. Правда ли, что четверть всей гречихи на планете выращивается на алтайских полях, и что наш край — единственный за Уралом регион, где производят сахар — в материале altapress.ru.

85 лет Алтайскому краю.
85 лет Алтайскому краю.
Altapress.ru

Два Алтая

За последние 100 лет территория края в разные годы входила в состав Томской и Алтайской губерний, Сибирского и Западно-Сибирского краев. В современном виде край возник 28 сентября 1937 года, причем в то время в его состав входила еще и Ойротская автономная область, которую в 1948 году переименовали в Горно-Алтайскую.

В 1991 год она вышла из состава Алтайского края и получила новое название — Республика Алтай. Несмотря на это, многие жители России, особенно в европейской части, путают два совершенно разных и самостоятельных региона.

Алтайский край занимает 21-е место по площади в стране — 168 тысяч кв. км. По численности населения он расположился 23-м месте из 85 — 2 млн 268 тыс. чел. — таковы данные Росстата.

85 лет Алтайскому краю.
85 лет Алтайскому краю.
Altapress.ru

Символы с ошибками

В советское время официальной символики у региона не было, она появилась лишь в 2000 году. Тогда был принят герб края, а при создании флага Алтайского края за основу взяли флаг РСФСР образца 1954 года.

Интересный факт — герб края считается неправильным с точки зрения геральдики. Вообще-то, в свое время из-за нарушений он даже не был утвержден Геральдическим советом.

Герб содержит ряд ошибок — ленточки на колосьях не несут смысловой нагрузки; чаша зеленого цвета расположена на красном фоне, что противоречит правилу тинктур; для герба выбрана двухчастная форма щита, при которой символ Барнаула — доменная печь — изображена выше, а значит главнее, чем чаша — символ края.

Флаг Алтайского края.
Флаг Алтайского края.
из открытых источников в интернете

Кстати, из-за нарушения геральдических правил в прошлом году изменился герб Барнаула, на котором присутствовала лошадь, отсылающая к Томской губернии и современной Томской области.

Конечно, современный Барнаул не имеет ничего общего с этим регионом. Поэтому в сентябре 2021 года город получил новый герб. Возможно, нарушение геральдических правил заставит поменять и символику края, но пока все остается как есть.

Пшеница и свекла

Ключевую роль в экономике края исторически играет сельское хозяйство. У нас традиционно производят зерно, молоко, мясо, выращивают сахарную свеклу, подсолнечник, разные виды льна, хмель, рапс, сою.

Алтайские предприятия занимают первые места в стране по производству муки, сыров и сырных продуктов, сухой сыворотки.

Нас можно назвать «гречневым центром» страны — в регионе производят до 70% всей российской гречихи. Это четверть всего урожая гречихи на планете.

Ежегодно в крае производят свыше 1,2 млн тонн муки, 230 тыс. тонн крупы и 400 тыс. тонн комбикормов. Каждая восьмая тонна муки и каждая пятая тонна крупы, производимая в России, — алтайская.

От Урала до Дальнего Востока, Алтайский край — единственный регион, где выращивают сахарную свеклу и получают из нее сахар. Валовой сбор в 2021 году составил 1,3 млн тонн.

Наш регион занимает первое место в Сибири и седьмое место в России по объемам производства меда. У нас около 8 тыс. пчеловодов. В основном, это личные подсобные хозяйства, в которых «пестуют» около 1 млн пчелосемей — это треть от всех, что есть в России. В год в крае собирают более 7 тыс. тонн меда.

Несколько лет назад в крае зарегистрировали товарную марку «Алтайский мед». Теперь это — один из региональных брендов России.

В 1954—1960 годах в крае освоили около 3 млн га целинных и залежных земель. Общая земельная площадь сегодня составляет почти 16 млн га, из которых 40% занимают сельскохозяйственные угодья.

85 лет Алтайскому краю.
85 лет Алтайскому краю.
Altapress.ru

Коровы-мигранты

На большей части территории края разводят крупный рогатый скот, в основном молочно-мясного направлений. Выращиванием мясного скота занимаются чаще всего в предгорных районах.

С появлением в крае симментальской породы коров связана интересная история. В августе 1941 года доярка Анна Дробот вместе с Евдокией Бабич эвакуировали 250 коров симментальской породы из Хмелевицкого племсовхоза на Украине в Косихинский район Алтайского края.

Долгий и трудный путь проходил пешком, а позднее на поезде. Из 250 коров погибла только одна. Доярки смогли сохранить уникальное стадо, которое позже станет основой для всего животноводства края. Симментальская мясо-молочная порода коров оказалась оптимальной для пастбищ Алтая, с отличным молоком, пригодным для производства сыров и сливочного масла.

85 лет Алтайскому краю.
85 лет Алтайскому краю.
Altapress.ru

Металлы и лекарства

Поскольку в крае очень хорошо развито сельское хозяйство, то неудивительно, что выдающихся успехов добиваются и предприятия, занимающиеся переработкой сельхозпродукции.

Они занимают первое место в стране по производству муки, сыров и сырных продуктов, сухой сыворотки. В крае также производится около 20% общероссийского объема крупы.

Алтайский край, конечно, в первую очередь воспринимается как аграрный регион, но местные предприятия выпускают и промышленные товары: гусеничные тракторы и плуги, паровые котлы и грузовые вагоны, дизельные двигатели и шины, кузнечно-прессовые машины и буровые станки, а также продукцию оборонного комплекса.

До недавнего времени 70% производимых на Алтае патронов, в основном охотничьих, шли на экспорт в США.

На нашей территории расположено единственное на территории России месторождение сульфата натрия — Кучукское, его запасы составляют 179 млн. тонн.

Активизировалась и добыча полезных ископаемых. Компания «Сибирь Полиметаллы» запустила в работу рудники на Зареченском, Степном и Корбалихинском месторождениях полиметаллических руд. Все вместе они сегодня дают более 850 тыс. тонн руды в год.

Не каждый российский регион может похвастаться наличием собственной фармакологической отрасли, в то время как в Алтайском крае есть целый биофармацевтический кластер, который занимается выпуском лекарств, витаминов и БАДов.

Наши яблочки

Крупнейшие университеты и институты расположены в Барнауле. Среди них — классический, политехнический, медицинский, педагогический и другие.

Местные вузы не только дают студентам высшее образование, но и всерьез занимаются наукой. Так, АлтГТУ на своей базе открыл Алтайский технополис, который объединяет предприятия наукоемкого производства. АлтГУ организовал НИИ науковедения и глобалистики.

Кроме того, в Барнауле находится 11 проектных и проектно-изыскательных институтов и их филиалов, а также 13 научно-исследовательских институтов.

В своей области лидером давно стал НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко. Еще сто лет назад поля и сады края представляли собой довольно жалкое зрелище — многие культуры просто здесь не приживались. Теперь поля пшеницы, яблоки и даже виноград стали привычным явлением и не вызывают удивления.

85 лет Алтайскому краю.
85 лет Алтайскому краю.
Altapress.ru

Родина знаменитостей

На Алтае в селе Сростки родился писатель, кинорежиссер и актер Василий Шукшин. Все его творчество неразрывно связано с жизнью его земляков.

Легендарный оружейный конструктор Михаил Калашников и создатель самого известного в мире автомата родился в селе Курья.

Екатерина Савинова — актриса, обладательница уникального голоса, родилась в селе Ельцовка. Самой крупной ее работой в кино стала роль Фроси Бурлаковой в картине «Приходите завтра».

Знаменитый поэт Роберт Рождественский родился в селе Косиха. Вошел в историю литературы вместе с группой талантливых сверстников, среди которых Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский и др. Песни на его стихи живут уже не один десяток лет — «Мгновения», «Притяжение Земли», «Позвони мне, позвони», «Песня неуловимых мстителей» и другие.

Второй космонавт мира Герман Титов родился в селе Верх-Жилино. Он первым из землян провел ручную ориентацию корабля и сфотографировал поверхность Земли и Луны.

Актер театра и кино Валерий Золотухин родился в селе Быстрый Исток. Был художественным руководителем Молодежного театра Алтая, а также художественным руководителем Театра на Таганке.

Фестиваль «Земляки» проходит с 2006 года в селе Верх-Обское, которое связано с именем всенародно любимого артиста, а позже и губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова.

Дождь и ветер

Наиболее мягкий климат в Алтайском и Смоленском районы, а наиболее резкий — в Кулундинском и Ключевском.

Самые высокие температуры летом наблюдаются в Угловском и Михайловском районах, холоднее всего зимой — в Ельцовском, Залесовском, Заринском.

Самые дождливые районы — Красногорский, Алтайский и Солонешенский, самые сухие — Угловский и западная часть Рубцовского.

Ветра дуют сильнее всего в Благовещенском районе, относительно тихая погода — в Бийском.

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