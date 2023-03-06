«Что? Где? Завод?» Барнаульский завод мехпрессов провел квиз для студентов колледжа

Алтайский государственный колледж выступил площадкой для мероприятия неслучайно. У Барнаульского завода мехпрессов с учебным заведением выстроены многолетние партнерские отношения.

— Сегодняшние реалии свидетельствуют о необходимости подготовки кадров под заказ конкретного предприятия, — считает директор колледжа Любовь Гражданкина. — Для нас важно, что у наших студентов есть возможность взаимодействовать с одним из крупнейших заводов края.

Квиз как формат работы со студентами предприятие опробовало впервые. Цель мероприятия — в непринужденной атмосфере игры познакомить будущих технологов с заводом, дать им попробовать решить реальные производственные задачи и проверить свои знания.

Во время викторины игроки четырех команд («Профессионалы», «Металлисты», «Конструкторы» и «Технологи») отвечали на вопросы о промышленности, производственных процессах, работе технологов. И если в начале игры студенты выполняли относительно несложные задания — например, определяли названия показанных на экране предметов (мерительного инструмента, прессового оборудования и т.п.), то в финальном раунде им предстояло правильно выстроить технологическую цепочку изготовления колесного диска для сельскохозяйственной техники. Барнаульский завод мехпрессов осуществляет полный цикл изготовления таких изделий.

Во время игры студенты азартно обсуждали задания, устраивали мозговые штурмы — в итоге все команды показали достойные результаты. С небольшим отрывом от соперников вперед вышла команда «Конструкторы». Победителям вручили призы от Барнаульского завода мехпрессов.

Барнаульский завод мехпрессов провел квиз для студентов колледжа. Фото предоставлено Барнаульским заводом мехпрессов.

— Квиз нам понравился, было интересно и познавательно, — поделился впечатлениями один из участников команды-победителя Данил Панин. — Думаю, выиграть нашей команде помогло знание технических процессов и основ производства, а еще то, что ранее мы побывали на заводе с экскурсией и видели многое своими глазами.

Работники Барнаульского завода мехпрессов, организовавшие викторину, отметили хороший уровень подготовки студентов колледжа. Проводить подобные мероприятия для студентов планируется и в дальнейшем.