Фотя Поветенный: народные традиции и приметы на 25 августа

Традиции на Фотю Поветенного
В этот день верующие чтят память великомучеников Фоти и Аникиты. Верующих сожгли в печи за выступления против императора, но их тела остались невредимыми.
В это время начинают готовиться к зиме, проверяют осеннюю и зимнюю одежду, утепляют дом, а также помещения для скотины и домашней птицы.
Также убираются в кладовке, чулане или другом месте, где что-либо хранится.
Осень.
СС0
Что запрещено делать на Фотю Поветенного
- Ходить на чердак - домовой обустраивает здесь место для зимовки, и если ему в этом помешать, в доме что-нибудь сломается.
- Приглашать на свидание, назначать дату сватовства или свадьбы — к неудаче, отказу, безответным чувствам.
- Находясь в кровати, рассказывать шутки — к бессоннице.
Барнаульские улицы. Дуб. Листья.
Анна Зайкова
Народные приметы на 25 августа 2023 года
- Иней — в следующем году будет хороший урожай озимых.
- Дождь — бабье лето окажется коротким.
- Ясный и теплый день — к богатому урожаю белых грибов.
- Гроза — осень предстоит затяжная.
- Кошка тщательно умывается — к солнечной погоде.
- Петухи теряют перья— долгая осень.
- Сено на лугу отсырело — к дождю с грозой.
- Лягушки расквакались — перед дождем.
- Кроты выходят из нор — перед продолжительной непогодой.
- Пасмурно — осенью будет мало солнечных дней.