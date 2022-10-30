30 октября на Руси отмечали день Осия Колесника. Православная церковь чтит память пророка Осия — первого из двенадцати меньших пророков. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Осия Колесника

Осия Колесника считали покровителем тележного транспорта — недаром его имя созвучно со словом «ось».

Особенно часто к нему обращались в преддверии зимы. Люди сменяли телегу на сани. Перед этим мужчины приводили транспорт в порядок: чистили, чинили, смазывали смолой и дегтем.

По этому поводу в народе говорили: «На пророка Осию колесо с осью прощается».

В этот день по скрипу колеса на телеге определяли, каким будет урожай в следующем году. Если оно не скрипит, то урожай будет хорошим.

Заморозки. Первый снег. СС0

Что нельзя делать 30 октября?

Запрещено ходить в баню — вода может смыть защиту от болезней.

Не стоит в этот день посещать салоны красоты и парикмахерские — через голову могут передать чужие проблемы.

Нельзя делиться своей радостью с чужими людьми — можно сглазить.

Не рекомендует ходить целый день в одной и той же одежде — нечистая сила навлечет беду.

Заморозки. Иней. СС0

Приметы Осия Колесника