Что можно и нельзя делать на Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы

Традиции на Сретение
Согласно сказанию, автором иконы стал евангелист Лука. На Русь из Византии икона попала около 1130 года, была вручена в качестве подарка князю Мстиславу Владимировичу.
В этот день нужно поставить перед собой цель, которую вы хотите достичь. Неплохо будет распланировать свои следующие шаги.
Также Это прекрасный день для любви. Признание в чувствах, любовные и семейные клятвы, свидание, сватовство, обручение, начало совместной жизни, свадьба — союз окажется крепким.
Природа Алтайского края
Алтайский биосферный заповедник
Что нельзя делать на Сретение
- Жаловаться на свою судьбу плакать, пребывать в дурном настроении, предаваться унынию — станет еще хуже.
- Переедать — к финансовым затруднениям.
- Ссориться — неприятный осадок останется надолго.
Природа Алтайского края
Алтайский биосферный заповедник
Народные приметы 8 сентября
- Холодное или морозное утро — к ранней зиме.
- Береза и дуб еще стоят в листьях — зима окажется суровой.
- Много рябины уродилось — к морозной зиме.
- Много опят в лесах появилось — бабьего лета в текущем году не будет.
- Туман утром — к теплой погоде.
- Стук дятла разносится далеко — к дождю.
- Сойки улетают на юг — погода скоро испортится.
- Овсянку услышать — по приметам сулит скорое счастье.
- Иней на деревьях — будет мороз.