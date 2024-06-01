Что можно и нельзя делать в день Ивана Долгого 1 июня 2024 года

1 июня православные христиане вспоминают двух святых с именем Иоанн. В народном календаре этот день известен как Иван Долгий. Давайте рассмотрим, какие приметы и запреты связаны с этим днем, а также что можно и что нельзя делать в это время.

Погодные приметы 1 июня 2024 года

Если в начале июня часто идут дожди, то, скорее всего, остаток месяца будет солнечным, сухим и теплым.

Если вороны на дереве смотрят в одну сторону, это может предвещать сильный ветер.

Отсутствие утренней росы 1 июня может говорить о предстоящем дожде.

Теплая погода к 1 июня обещает хороший урожай.

Пение петухов днем может быть предвестником дождя.

Сильный запах цветов 1 июня также может свидетельствовать о приближении дождя.

Появление раков на берегу может указывать на скорое ухудшение погоды.

Цветы, букет, флористика. unsplash.com

Что можно и нельзя делать в день Ивана Долгого

Что можно делать:

В конце мая крестьяне в старые времена трудились в поле и огороде с раннего утра до поздней ночи. Они продолжали сажать огурцы, поэтому этот день получил название Иван Долгий.

В этот день особое внимание уделялось погоде и осадкам, чтобы предсказать характер первого месяца лета. Также люди выходили в поле, и просили ветры принести тепло.

Начало лета можно было отметить различными угощениями. Хозяйки пекли каравай или готовили вареники для своих домочадцев. Выпечкой также кормили работников в поле, раздавали нуждающимся и угощали соседей и птиц. Согласно народным поверьям, щедрость и вкусные угощения могли привлечь благополучие в дом и хороший урожай.

Девушки, которые были влюблены, плели венок из цветов в день Ивана Долгого и носили его днем. Вечером они подбрасывали венок к дому понравившегося парня, надеясь таким образом привлечь своего суженого.

Что нельзя делать:

Не стоит предаваться грусти и негативным мыслям 1 июня, чтобы не провести все лето в печали.

В день Ивана Долгого не принято было давать хлеб в долг, чтобы самому не оказаться в нужде.

Не рекомендуется лениться и долго спать в этот день. Лучше встать пораньше и постараться сделать как можно больше дел, чтобы потом все летние дела выполнялись легко и быстро.

Считается плохой приметой ругать погоду 1 июня — согласно поверьям, после этого урожай может побить град.

Нельзя ломать ветки и обрывать листья с деревьев в этот день, иначе, согласно приметам, кто-то может причинить вред близким людям.

Самое важное - в нашем Telegram-канале