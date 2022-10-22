Традиции Якова Дровопилец
В этот день люди продолжали готовиться к зимним холодам — рубили дрова и пополняли дровницы. Раньше 22 октября к этому делу не приступали.
Также нужно было задобрить лесного духа, чтобы не заблудиться в лесу. На пеньке или под деревом оставляли горшок каши и краюху хлеба.
Также на Якова закрывали грибной сезон — собирали последние осенние сыроежки. Их солили, тушили и подавали с картошкой.
Сосновый лес. Дрова.
Анна Зайкова.
Что нельзя делать 22 октября
- В этот день нельзя шить и латать одежду — а то всю жизнь будет все рваться и портиться.
- Не стоит брать на себя лишнюю работу — иначе вместе с силами уйдет и здоровье.
- Нельзя рассказывать о своих снах. По поверьям, если сон был хорошим, то обернется плохим и воплотиться в жизни.
- Запрещено приходить в чужой дом с пустыми руками.
- Нельзя вспоминать обиды — старые проблемы вернутся в жизнь человека.
Дрова.
СС0
Приметы Якова Студеного
- Если с утра идет дождь, то к вечеру уже будет лежать снег.
- Выпал снег — год будет удачным.
- Если на луке много шелухи, то зима будет холодной.
- Крот во время мороза выбрасывает свежую землю — к потеплению.