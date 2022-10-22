22 октября на Руси прозвали Яковов Дровопильцем или Яковов Студеным. Люди начинали заготавливать дрова на зиму. А православные вспоминают одного из 12 апостолов, Иакова Алфеева. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Якова Дровопилец

В этот день люди продолжали готовиться к зимним холодам — рубили дрова и пополняли дровницы. Раньше 22 октября к этому делу не приступали.

Также нужно было задобрить лесного духа, чтобы не заблудиться в лесу. На пеньке или под деревом оставляли горшок каши и краюху хлеба.

Также на Якова закрывали грибной сезон — собирали последние осенние сыроежки. Их солили, тушили и подавали с картошкой.

Сосновый лес. Дрова. Анна Зайкова.

Что нельзя делать 22 октября

В этот день нельзя шить и латать одежду — а то всю жизнь будет все рваться и портиться.

Не стоит брать на себя лишнюю работу — иначе вместе с силами уйдет и здоровье.

Нельзя рассказывать о своих снах. По поверьям , если сон был хорошим , то обернется плохим и воплотиться в жизни.

если сон был хорошим то обернется плохим и воплотиться в жизни. Запрещено приходить в чужой дом с пустыми руками.

Нельзя вспоминать обиды — старые проблемы вернутся в жизнь человека.

Дрова. СС0

Приметы Якова Студеного