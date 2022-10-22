22 октября
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Жизнь

Что нельзя делать на Якова Дровопильца — приметы и традиции

22 октября на Руси прозвали Яковов Дровопильцем или Яковов Студеным. Люди начинали заготавливать дрова на зиму. А православные вспоминают одного из 12 апостолов, Иакова Алфеева. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Дрова.
Дрова.
СС0

Традиции Якова Дровопилец

В этот день люди продолжали готовиться к зимним холодам — рубили дрова и пополняли дровницы. Раньше 22 октября к этому делу не приступали.

Также нужно было задобрить лесного духа, чтобы не заблудиться в лесу. На пеньке или под деревом оставляли горшок каши и краюху хлеба.

Также на Якова закрывали грибной сезон — собирали последние осенние сыроежки. Их солили, тушили и подавали с картошкой.

Сосновый лес. Дрова.
Сосновый лес. Дрова.
Анна Зайкова.

Что нельзя делать 22 октября

  • В этот день нельзя шить и латать одежду — а то всю жизнь будет все рваться и портиться.
  • Не стоит брать на себя лишнюю работу — иначе вместе с силами уйдет и здоровье.
  • Нельзя рассказывать о своих снах. По поверьям, если сон был хорошим, то обернется плохим и воплотиться в жизни.
  • Запрещено приходить в чужой дом с пустыми руками.
  • Нельзя вспоминать обиды — старые проблемы вернутся в жизнь человека.
Дрова.
Дрова.
СС0

Приметы Якова Студеного

  • Если с утра идет дождь, то к вечеру уже будет лежать снег.
  • Выпал снег — год будет удачным.
  • Если на луке много шелухи, то зима будет холодной.
  • Крот во время мороза выбрасывает свежую землю — к потеплению.
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