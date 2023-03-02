Что нельзя делать в день Кикиморы. Приметы и традиции 2 марта

2 марта проходит народный праздник — день Кикиморы, а также церковный день памяти великомученика Феодора Тирона и праведной Мариамны. Altapress.ru рассказывает о традициях, запретах и приметах этого дня.

Традиции в день Феодора и Мариамны

Великомученику Феодору Тирону молились о том, чтобы нашлись украденные вещи или люди, которые бесследно пропали. Также святому молились о защите от воров.

Считали, что в доме обитает особый дух — Кикимора. Если этот дух доволен домом и хозяевами, то будет защищать жилище. Если в него вдруг проникнет вор, то он поднимет такой шум, что злоумышленник тут же убежит и никогда больше не возвратится.

Чтобы Кикимора охраняла имущество, ее регулярно угощали, оставляя вкусности за печкой или на кухне, а также ласково к обращались и просили защитить дом от чужаков.

К святой Мариамне обращались рукодельницы, чтобы не путались нитки, пряжа, не запутывались и не разматывались клубки — так, по поверьям, проказничает кикимора, когда ей что-то не нравится в поведении людей.

В этот день рукодельницам нужно завершить свою работу — к удачному результату.

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Что запрещено делать 2 марта

нельзя в вечернее и ночное время смотреть на небо. Увидеть падающую звезду — к тяжёлой болезни;

нельзя покупать новую обувь — придется пройти через большое количество проблем и препятствий.

по старинным поверьям , в этот день ребенка лучше забрать из его кроватки и положить рядом с собой , чтобы кикимора не навредила или не испугала ночью;

в этот день ребенка лучше забрать из его кроватки и положить рядом с собой чтобы кикимора не навредила или не испугала ночью; нельзя стричь волосы — лишить себя финансового благополучия;

нельзя писать письма — к ссорам и проблемам в общении с этим человеком;

супругам нельзя спать отдельно — к разногласиям и разводу;

если разбилась посуда , сегодня ее осколки нельзя выносить на улицу.

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Народные приметы в день Кикиморы

какая погода сегодня — такая погода будет и летом;

вечером виден яркий месяц — к богатому урожаю;

в полдень видно солнце — к ранней весне;

метель — всю неделю метели будут;

длинные сосульки — весна будет долгой;

утром стоит туман — к холодному маю;

первые птицы начинают возвращаться с юга — весна будет ранней;

с этого дня после долгой зимы впервые появляются кучевые облака.

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