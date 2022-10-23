Традиции Евлампия Зимоуказателя
Под конец октября зима неумолимо наступала, и день становился короче. В домах начинали зажигать свет и приговаривали: «Евлампий лучину отщепляет, огонь раздувает и потемки освещает».
Считалось, что в этот день можно предсказать погоду по месяцу. Его рога показывают в ту сторону, откуда вскоре подует ветер.
На Евлампия молодежь веселилась и прыгала через костер — чтобы возродиться к новой жизни и продлить молодость.
Также в огне сжигали старые вещи, чтобы избавиться от неприятностей и проблем со здоровьем.
Что нельзя делать 23 октября
- Запрещено плевать в огонь и даже мочить спичку пальцами — можно навлечь пожар.
- Нельзя отдавать чужим людям спички и зажигалки — с ними отдают уют и тепло дома.
- Не стоит гадать по свече и горящей бумаге — предсказания будут ложными.
- Не рекомендуется подметать пол у порога — а то выметите финансовое благополучие.
- Нельзя надевать драгоценности — они притянут неприятности.
Приметы Евлампия и Евлампии
- Если рога месяца повернуты на север — скоро наступит зима и выпадет снег.
- Если рога месяца смотрят на юг — осень будет сырая и слякотная.
- Мороз не ударил на Евлампия — зима не наступит еще четыре недели.
- Листья на иве начали снизу желтеть и облетать — зима будет ранняя.
- Ветер с востока или севера — к похолоданию.