23 октября
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Жизнь

Что нужно сделать на Евлампия Зиумоуказателя — приметы и традиции

23 октября на Руси отмечали праздник Евлампия Зимоуказателя. Православная церковь отмечает память мучеников, брата и сестры Евалампия и Евлампии, которые в 303 году погибли от рук гонителей.Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Свеча.
Свеча.
СС0

Традиции Евлампия Зимоуказателя

Под конец октября зима неумолимо наступала, и день становился короче. В домах начинали зажигать свет и приговаривали: «Евлампий лучину отщепляет, огонь раздувает и потемки освещает».

Считалось, что в этот день можно предсказать погоду по месяцу. Его рога показывают в ту сторону, откуда вскоре подует ветер.

На Евлампия молодежь веселилась и прыгала через костер — чтобы возродиться к новой жизни и продлить молодость.

Также в огне сжигали старые вещи, чтобы избавиться от неприятностей и проблем со здоровьем.

Костер в лесу.
Костер в лесу.
pixabay.com

Что нельзя делать 23 октября

  • Запрещено плевать в огонь и даже мочить спичку пальцами — можно навлечь пожар.
  • Нельзя отдавать чужим людям спички и зажигалки — с ними отдают уют и тепло дома.
  • Не стоит гадать по свече и горящей бумаге — предсказания будут ложными.
  • Не рекомендуется подметать пол у порога — а то выметите финансовое благополучие.
  • Нельзя надевать драгоценности — они притянут неприятности.
Спичка. Огонь.
Спичка. Огонь.
СС0

Приметы Евлампия и Евлампии

  • Если рога месяца повернуты на север — скоро наступит зима и выпадет снег.
  • Если рога месяца смотрят на юг — осень будет сырая и слякотная.
  • Мороз не ударил на Евлампия — зима не наступит еще четыре недели.
  • Листья на иве начали снизу желтеть и облетать — зима будет ранняя.
  • Ветер с востока или севера — к похолоданию.
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