23 октября на Руси отмечали праздник Евлампия Зимоуказателя. Православная церковь отмечает память мучеников, брата и сестры Евалампия и Евлампии, которые в 303 году погибли от рук гонителей.Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Евлампия Зимоуказателя

Под конец октября зима неумолимо наступала, и день становился короче. В домах начинали зажигать свет и приговаривали: «Евлампий лучину отщепляет, огонь раздувает и потемки освещает».

Считалось, что в этот день можно предсказать погоду по месяцу. Его рога показывают в ту сторону, откуда вскоре подует ветер.

На Евлампия молодежь веселилась и прыгала через костер — чтобы возродиться к новой жизни и продлить молодость.

Также в огне сжигали старые вещи, чтобы избавиться от неприятностей и проблем со здоровьем.

Костер в лесу. pixabay.com

Что нельзя делать 23 октября

Запрещено плевать в огонь и даже мочить спичку пальцами — можно навлечь пожар.

Нельзя отдавать чужим людям спички и зажигалки — с ними отдают уют и тепло дома.

Не стоит гадать по свече и горящей бумаге — предсказания будут ложными.

Не рекомендуется подметать пол у порога — а то выметите финансовое благополучие.

Нельзя надевать драгоценности — они притянут неприятности.

Спичка. Огонь. СС0

Приметы Евлампия и Евлампии