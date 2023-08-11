Что нужно знать родителям о соблюдении ПДД детьми, и какая ответственность наступает за их нарушения

Культура поведения на дорогах первоначально формируется в семье, и самые главные учителя для своих детей — родители! Именно они личным примером прививают детям правила безопасности на дороге: как, где и когда надо переходить дорогу, как обезопасить себя в ночное время, как правильно передвигаться в транспортном средстве. А задача общества помочь родителям сохранить жизнь и здоровье юных участников дорожного движения.

Что может сделать каждый родитель для безопасности своего ребенка

На прогулке с ребенком потренируйтесь вместе переходить по пешеходному переходу через проезжую часть с односторонним и двусторонним движением, по регулируемому и нерегулируемому пешеходному переходу. При этом проговаривайте все свои действия, а дома нарисуйте вместе с ребенком схему безопасного движения..

Пройдите вместе с ребенком по маршруту в школу, к друзьям, в магазин и обратно. Обратите внимание ребенка на все возможные опасности и продумайте вместе наиболее безопасный маршрут.

Прежде чем приобрести велосипед, роликовые коньки или самокат, родителям надо убедиться в наличии безопасных мест для активных прогулок — велосипедных дорожек, стадиона или парка. Не следует забывать, что эти транспортные средства одни из самых неустойчивых и незащищенных, и даже незначительные падения могут повлечь за собой очень серьезные последствия. Изначально родитель должен научить ребенка пользоваться этими средствами передвижения, а также предусмотреть средства пассивной безопасности шдем налокотники наколенники и световозвращающие элементы.

Прежде чем приобрести несовершеннолетним электросамокаты, мототранспорт или автомобиль, взрослым следует досконально изучить ПДД и ответственность (административную, материальную и уголовную), предусмотренную за их нарушения.

Самокаты и велосипеды. Источник: Инцидент Барнаул.

Как законодательство России регулирует наказание несовершеннолетних и их родителей за нарушение безопасного участия детей в транспортной среде

Помимо ответственности несовершеннолетних, совершивших правонарушение, возможно и наступление административной ответственности их родителей (законных представителей) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, защите прав и интересов несовершеннолетних (ст.5.35 КоАП РФ) в виде предупреждения либо штрафа в размере до пятисот рублей.

Кроме того, независимо от того, исполнилось несовершеннолетнему 16 лет или нет, имеются законодательные рычаги воздействия на их родителей (законных представителей). Так за передачу управления транспортного средства лицу, не имеющему права управления, данные родители (законные представители) могут быть привлечены по ч.3 ст.12.7 КоАП РФ (штраф 30000 рублей). За передачу управления несовершеннолетнему, находящемуся в состоянии опьянения, родители (законные представители) могут быть привлечены по ч.2 ст.12.8 КоАП РФ (штраф 30000 рублей, либо лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет, рассматривается судом).

Ответственность за ущерб, причинённый несовершеннолетним, предусмотрена его родителям (законным представителям). В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ (ст.55) и Гражданским кодексом РФ (ст.1073) именно родители являются гражданскими ответчиками и несут материальную ответственность за ущерб, причинённый действиями своего ребенка. Таким образом, если по вине ребенка совершено дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди и повреждено транспортное средство, то отвечать по закону придется его родителям.

В соответствии со ст.1074 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями или иными законными представителями.

Поскольку проблема безопасности детей на дорогах всегда остается крайне актуальной, Госавтоинспекция Алтайского края продолжает работу в этом направлении: проводит мероприятия, направленные на разъяснение правил дорожного движения и их неукоснительное соблюдение, организует рейды по выявлению правонарушений.

Госавтоинспекция напоминает взрослым участникам дорожного движения о необходимости уделять особое внимание детской дорожной безопасности. Следует помнить, что строгое соблюдение Правил дорожного движения и мер предосторожности, поможет сохранить жизнь вам и вашим детям.