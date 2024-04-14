Что обязательно нужно сделать на Марию Египетскую. Народные приметы 14 апреля

Традиции Марии Египетской
Преподобную Марию Египетскую считали защитницей женщин, которые искренне раскаивались в своих грехах. Поэтому народный праздник был посвящен представительницам слабого пола, их оберегали, баловали и потворствовали им.
Благочестивые христиане начинали утро со службы в церкви. Зажигая свечи, люди просили заступничества у преподобной Марии Египетской. Считается, что она помогает укрепить семейные отношения, обрести счастье и душевный покой. Возле иконы полагалось сделать 12 поклонов.
Хлеб.
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Что нельзя делать 14 апреля
- Убивать пауков, которые сплели паутину на входной двери.
- Ссориться и ругаться — примирение долго не наступит.
- Входить в дом, не закрыв за собой дверь незамужним.
- Утраивать роскошный прием пищи и объедаться.
- Резать хлеб ножом. Лучше разделить его руками.
Девушка, платье, гроза.
СС0
Традиции Марии Египетской
- Глухие и короткие громовые раскаты указывают на солнечную и теплую погоду в ближайшие дни.
- Гроза указывает на засушливое лето.
- Молния на закате — скоро будет дождь.
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