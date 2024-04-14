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Жизнь

Что обязательно нужно сделать на Марию Египетскую. Народные приметы 14 апреля

14 апреля проходит народный праздник Марьи Пустые щи и церковный день памяти преподобной Марии Египетской.

Свечи. Молитва.
Свечи. Молитва.
СС0

Традиции Марии Египетской

Преподобную Марию Египетскую считали защитницей женщин, которые искренне раскаивались в своих грехах. Поэтому народный праздник был посвящен представительницам слабого пола, их оберегали, баловали и потворствовали им.

Благочестивые христиане начинали утро со службы в церкви. Зажигая свечи, люди просили заступничества у преподобной Марии Египетской. Считается, что она помогает укрепить семейные отношения, обрести счастье и душевный покой. Возле иконы полагалось сделать 12 поклонов.

Хлеб.
Хлеб.
freepik.com/mdjaff

Что нельзя делать 14 апреля

  • Убивать пауков, которые сплели паутину на входной двери.
  • Ссориться и ругаться — примирение долго не наступит.
  • Входить в дом, не закрыв за собой дверь незамужним.
  • Утраивать роскошный прием пищи и объедаться.
  • Резать хлеб ножом. Лучше разделить его руками.
Девушка, платье, гроза.
Девушка, платье, гроза.
СС0

Традиции Марии Египетской

  • Глухие и короткие громовые раскаты указывают на солнечную и теплую погоду в ближайшие дни.
  • Гроза указывает на засушливое лето.
  • Молния на закате — скоро будет дождь.

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