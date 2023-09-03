3 сентября
﻿
Жизнь

Что строго запрещено делать на Василису-льняницу: приметы и традиции 3 сентября

В начале сентября в Древней Руси начинали уборку льна. Поэтому в народе 3 сентября прозвали Василисей-льняницей или Фаддеем проповедником. Православная церковь вспоминает Фаддея – апостола от семидесяти.

Масличный лен.
Масличный лен.
https://www.pexels.com/ru-ru/

Традиции Василисы-льняницы

С 3 сентября дня крестьяне начинали уборку льна. В народе говорили: «Василиса о льнах радеет». Мученица Васса Алонская в народных представлениях соединилась с доброй силой или духом полей, который оберегает урожай.

Лен был незаменимым растением: из него делали ткань для пошива одежды, постельного белья и полотенец, а также использовали в лекарствах.

Кроме того люди убирали последние яблоки, чтобы дерево не истощать. Для длительного хранения отбирали здоровые плоды, без царапин, червоточин, проколов.

В огородах начинали сеять щавель. Считалось, что сделать это нужно до начала октября. Хозяйки в деревянных бочках квасили и солили капусту.

Яблоки, фрукты, продукты.
Яблоки, фрукты, продукты.
pixabay.com/

Что нельзя делать 3 сентября?

  • Не рекомендуется слушать чужие советы. Вместо пользы они принесут одни неприятности.
  • Не самый удачный день, чтобы ходить в гости и принимать гостей у себя. Считается, что такие действия могут привести к раздором в семье.
  • Избегайте незапланированных покупок, не сорите деньгами, иначе в ближайшем будущем ваше материальное положение может пошатнуться.
  • Не поднимайте найденные на улице сережки, через которые ведьма может навести на вас порчу.
Украшение, серьга.
Украшение, серьга.
СС0

Приметы Василисы-льняницы

  • Если на Фаддея ясно, то ещё четыре недели будет стоять теплая и солнечная погода.
  • Много желудей уродилось к этому дню – на Рождество будет много снега.
  • Мыши на копнах гнезда делают – осень будет затяжной и дождливой.
  • Верхушки берез пожелтели – к ранней осени.
  • Много паутины – к теплу.
  • В лесу рябины много – к дождливой осени. Если ягод мало, то к сухой.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость