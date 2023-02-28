28 февраля
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Жизнь

Что запрещено делать 28 февраля. Приметы и традиции Онисима Овчарника

28 февраля церковь вспоминает апостола Онисима. На Руси этого святого считали покровителем овец. Иначе дата называется «Зимобор», «Анисим-зорник» или «Овчарницы». Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Овцы. Игрушки
Овцы. Игрушки
Изображение от Alexas_Fotos на Pixabay

Традиции 28 февраля

Огородники и садоводы закаливали семена. Семена выносили на мороз на заре три дня подряд, после чего заносили в тепло. По поверьям, такое закаливание морозом и солнечными лучами восходящего солнца подарит богатый урожай из этих семян.

Зимобором данный праздник зовут потому, что зима борется с весной. Весна начинает более активно проявлять себя в виде солнечных дней, тепла, таяния снега.

В старину считали, что вещи из овчины сегодня обладают обережной силой, потому стоит их использовать, чтобы защититься от неблагоприятных факторов дня. Например, если перед важным разговором утереться вещью из овчины, то все пройдёт благополучно.

Апостолу Онисиму молятся об укреплении веры, просветлении ума, защите невинно обвиненных или осужденных, избавлении от зависимости, давления со стороны начальства, от рабства и рабского положения.

Если у вас есть родственники и друзья, которые в настоящее время испытывают материальные затруднения, нужно пригласить их в гости, устроить для них ужин. Такой поступок принесет достаток как в дом хозяев, так и в дом гостей.

Овцы.
Овцы.
CC0

Что запрещено делать в день Онисима Овчарника

  • нельзя в этот день планировать дела — все задуманное не исполнится;
  • не рекомендуется заниматься переездом, перевозкой вещей на новое место — перевезенные вещи скоро сломаются, выйдут из строя, испортятся;
  • не нужно давать деньги в долг или вещи на время — назад не вернут;
  • постарайтесь избежать покупок — деньги будут потрачены напрасно и на ненужные вещи;
  • нельзя идти в гости без подарка или угощения — к ссоре;
  • не стоит денежные вопросы как рабочего, так и семейного плана — к проблемам с финансами;
  • нельзя давать обещаний и верить им — выполнить будет очень трудно или невозможно, обещанное вам не дадут.
Овцы
Овцы
CCO

Народные приметы 28 февраля

  • длинные сосульки на крышах — весна будет затяжная;
  • на закате солнце багровое и большое — в скором времени пойдет снегопад;
  • теплый день — теплым будет и сентябрь;
  • тает снег, много талой воды — к урожаю;
  • чистое ночное небо и яркая луна — к морозу;
  • Лисицы неподалёку от жилищ лают — будет снегопад.
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