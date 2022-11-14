14 ноября
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Жизнь

Что запрещено делать на Кузьминки осенние — приметы и традиции 14 ноября

На Руси 14 ноября прозвали Кузьминками осенними. По другому этот праздник еще называли Кузьма и Демьян. Верующие люди чтят память бессребреников Кузьмы и Демьяна. Altapress.ru рассказывает о приметах, поздравлениях и традициях этого дня.

Курица, петух, птица.
Курица, петух, птица.
СС0

Традиции Кузьминок осенних

Кузьму и Демьяна считали покровителями ремесел, домашней птицы и брака. У них в молитве просили исцеления от душевных и телесных болезней и помощи в учении.

На Осенних Кузьминках справляли «курьи именины». Хорошим подарком считалась домашняя курица. Так боярыням подносили курочек, которые, по поверью, несли целебные яйца.

Кроме того было принято убивать петуха. Из него готовили обед, а его лапы закидывали на крышу избы — чтобы куры всегда водились в доме.

Яйца. Продукты. Готовка.
Яйца. Продукты. Готовка.
СС0

Что нельзя делать 14 ноября?

  • Подавая милостыню, нельзя смотреть нищему в глаза — можно навлечь на себя беду.
  • Запрещено излишне тратиться — иначе вся жизнь в нищете пройдет.
  • Не стоит закрывать входные двери — а то благополучие не сможет зайти в дом.
  • Молодым девушкам нельзя грустить и оставаться в одиночестве.
Курица, петух, птица.
Курица, петух, птица.
СС0

Приметы Кузьмы и Демьяна

  • День выдался снежным — весной реки сильно выйдут из берегов.
  • Кошка мяукает в ночь на 14 ноября — к счастью в доме.
  • Неожиданные идеи сулят перемены в лучшую сторону.
  • Дороги развезло грязью — до начала декабря морозов не предвидится.
  • На деревьях ещё остаются листья — к суровой зиме.

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