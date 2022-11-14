Традиции Кузьминок осенних
Кузьму и Демьяна считали покровителями ремесел, домашней птицы и брака. У них в молитве просили исцеления от душевных и телесных болезней и помощи в учении.
На Осенних Кузьминках справляли «курьи именины». Хорошим подарком считалась домашняя курица. Так боярыням подносили курочек, которые, по поверью, несли целебные яйца.
Кроме того было принято убивать петуха. Из него готовили обед, а его лапы закидывали на крышу избы — чтобы куры всегда водились в доме.
Что нельзя делать 14 ноября?
- Подавая милостыню, нельзя смотреть нищему в глаза — можно навлечь на себя беду.
- Запрещено излишне тратиться — иначе вся жизнь в нищете пройдет.
- Не стоит закрывать входные двери — а то благополучие не сможет зайти в дом.
- Молодым девушкам нельзя грустить и оставаться в одиночестве.
Приметы Кузьмы и Демьяна
- День выдался снежным — весной реки сильно выйдут из берегов.
- Кошка мяукает в ночь на 14 ноября — к счастью в доме.
- Неожиданные идеи сулят перемены в лучшую сторону.
- Дороги развезло грязью — до начала декабря морозов не предвидится.
- На деревьях ещё остаются листья — к суровой зиме.