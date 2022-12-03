3 декабря
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Жизнь

Что запрещено делать на Проклов день: приметы и традиции 3 декабря

3 декабря на Руси прозвали Прокловым днем. Православная церковь вспоминает Прокла, ученика святителя Иоанна Златоуста. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Снег. Зима. Кошка.
Снег. Зима. Кошка.
unsplash.com

Традиции Проклова дня

Считалось, что в начале зимы нечисть прячется в норы, спасаясь от холода. В этот день ее нужно хорошенько отругать, чтобы злые духи не покинули насиженных мест и не мешали людям.

Святого Прокла просили защитить от всего дурного. Во время молитвы осеняли себя крестным знамением.

Кроме того с этого дня открывали санный путь. Поэтому люди молились об удачной поездке.

Зима, снег и радостная собака.
Зима, снег и радостная собака.
СС0

Что нельзя делать 3 декабря?

  • Запрещено в этот день поздно ложиться спать — иначе будут мучить кошмары.
  • Нельзя садиться за стол, не вымыв тщательно руки.
  • Не стоит надевать грязные вещи — можно притянуть к себе неприятности.
  • Не рекомендуется устраивать шумных застолий.
Зима. Солнце. Снег
Зима. Солнце. Снег
СС0

Приметы Проклова дня

  • Если запел снегирь, а сорока прячется под крышу, то будет вьюга.
  • Увидеть на верхушке дерева тетерева — к солнечной и теплой погоде.
  • Если в безветренную погоду утром идет снег, то ближайшие дни будут ясными.
  • В печи поленья трещат — к морозу.

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