Что запрещено делать на Проклов день: приметы и традиции 3 декабря

Традиции Проклова дня
Считалось, что в начале зимы нечисть прячется в норы, спасаясь от холода. В этот день ее нужно хорошенько отругать, чтобы злые духи не покинули насиженных мест и не мешали людям.
Святого Прокла просили защитить от всего дурного. Во время молитвы осеняли себя крестным знамением.
Кроме того с этого дня открывали санный путь. Поэтому люди молились об удачной поездке.
Зима, снег и радостная собака.
СС0
Что нельзя делать 3 декабря?
- Запрещено в этот день поздно ложиться спать — иначе будут мучить кошмары.
- Нельзя садиться за стол, не вымыв тщательно руки.
- Не стоит надевать грязные вещи — можно притянуть к себе неприятности.
- Не рекомендуется устраивать шумных застолий.
Зима. Солнце. Снег
СС0
Приметы Проклова дня
- Если запел снегирь, а сорока прячется под крышу, то будет вьюга.
- Увидеть на верхушке дерева тетерева — к солнечной и теплой погоде.
- Если в безветренную погоду утром идет снег, то ближайшие дни будут ясными.
- В печи поленья трещат — к морозу.
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