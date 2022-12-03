Что запрещено делать на Проклов день: приметы и традиции 3 декабря

3 декабря на Руси прозвали Прокловым днем. Православная церковь вспоминает Прокла, ученика святителя Иоанна Златоуста. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Проклова дня

Считалось, что в начале зимы нечисть прячется в норы, спасаясь от холода. В этот день ее нужно хорошенько отругать, чтобы злые духи не покинули насиженных мест и не мешали людям.

Святого Прокла просили защитить от всего дурного. Во время молитвы осеняли себя крестным знамением.

Кроме того с этого дня открывали санный путь. Поэтому люди молились об удачной поездке.

Зима , снег и радостная собака. СС0

Что нельзя делать 3 декабря?

Запрещено в этот день поздно ложиться спать — иначе будут мучить кошмары.

Нельзя садиться за стол , не вымыв тщательно руки.

не вымыв тщательно руки. Не стоит надевать грязные вещи — можно притянуть к себе неприятности.

Не рекомендуется устраивать шумных застолий.

Зима. Солнце. Снег СС0

Приметы Проклова дня