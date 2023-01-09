Что запрещено делать в Степанов день: приметы и традиции 9 января

Традиции Степанова дня
В этот день были в самом разгаре Святки. Девушки гадали на суженого, а дети ходили колядовать.
9 января считался днем найма работников. Обычно в этот день нанимали пастухов, которых очень ценили. В старину поговаривали: «В пастухи наймешься — вся деревня у тебя в долгу будет». Кроме того на Степана заботились о лошадях. Их поили водой, пропущенной через серебряное сито.
В этот день проводили защитные обряды от сглаза. Крестьяне на заснеженной горке ставили 12 жердей или кольев, у которых девушки сливали в чашу пагубную воду — словно с сердца тоску смывали. Потом воду выплескивали в центр круга.
Что нельзя делать 9 января?
- Не стоит работодателю отказывать в просьбах работниках — иначе его бизнес постигнет неудача.
- Нельзя проявлять свои низменные качества: завидовать, врать — а то нечисть завладеет вашей душой.
- Запрещено охотиться, рыбачить, ходить в лес, на водоемы — за это могут наказать злые духи.
- Не стоит отказывать просящим — иначе скоро сами столкнетесь с трудностями.
- Нельзя выбрасывать хлебные крошки и остатки еды.
Приметы Степанова дня
- Иней на деревьях предвещает хлебородный год.
- Снегопад сулит хороший урожай грибов и ягод.
- Если день солнечный и морозный, то год будет урожайным.
- Если вороны на снегу гнездятся, то скоро потеплеет.
- Туман стоит над полем — к теплу.
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