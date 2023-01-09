9 января
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Жизнь

Что запрещено делать в Степанов день: приметы и традиции 9 января

В народно-православном календаре 9 января отмечают Степанов день. Православная церковь чтит память христианского мученика Стефана. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Лошади.
Лошади.
CC0

Традиции Степанова дня

В этот день были в самом разгаре Святки. Девушки гадали на суженого, а дети ходили колядовать.

9 января считался днем найма работников. Обычно в этот день нанимали пастухов, которых очень ценили. В старину поговаривали: «В пастухи наймешься — вся деревня у тебя в долгу будет». Кроме того на Степана заботились о лошадях. Их поили водой, пропущенной через серебряное сито.

В этот день проводили защитные обряды от сглаза. Крестьяне на заснеженной горке ставили 12 жердей или кольев, у которых девушки сливали в чашу пагубную воду — словно с сердца тоску смывали. Потом воду выплескивали в центр круга.

Лошади
Лошади
СС0

Что нельзя делать 9 января?

  • Не стоит работодателю отказывать в просьбах работниках — иначе его бизнес постигнет неудача.
  • Нельзя проявлять свои низменные качества: завидовать, врать — а то нечисть завладеет вашей душой.
  • Запрещено охотиться, рыбачить, ходить в лес, на водоемы — за это могут наказать злые духи.
  • Не стоит отказывать просящим — иначе скоро сами столкнетесь с трудностями.
  • Нельзя выбрасывать хлебные крошки и остатки еды.
Хлеб, буханка, сдоба.
Хлеб, буханка, сдоба.
pixabay.com/

Приметы Степанова дня

  • Иней на деревьях предвещает хлебородный год.
  • Снегопад сулит хороший урожай грибов и ягод.
  • Если день солнечный и морозный, то год будет урожайным.
  • Если вороны на снегу гнездятся, то скоро потеплеет.
  • Туман стоит над полем — к теплу.

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