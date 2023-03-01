Что запрещено делать в Ярилин день. Приметы и традиции 1 марта

Традиции в Ярилин день

Если сегодня вы отложите хотя бы небольшую сумму на какую-либо цель, то деньги будут копиться легко и быстро.

Парам и супругам сегодня нужно выделить время для того, чтобы побыть друг с другом. Верная примета для того, чтобы чувства заиграли новыми красками.

Одиноким же людям в этот день стоит задуматься о том, чтобы найти свою вторую половинку, если они этого хотят. Подобные мысли в Ярилин день помогут желанию сбыться.

Если у вас есть недоброжелатели, то помойте в доме полы, приговаривая их имена. Тогда вода «смоет» их из вашей жизни.

Сон в ночь на 1 марта приоткроет важный смысл, поможет увидеть происходящее в верном свете или подарить ценную подсказку на будущее.

Отличный день для рыбаков. По древним приметам, именно сегодня особенно хорошо клюют лещ, плотва и щука.

В старину в этот день проводили празднества и гуляния, провожая зиму и встречая весну. Хороший день, чтобы сходить в гости или отправиться на праздник.

Цветение. Весна. СС0

Что запрещено делать 1 марта

нельзя работать , брать на себя ответственность за важные дела или подвергаться высокой нагрузке — следующий год проведете в бесполезных , но тяжелых трудах;

брать на себя ответственность за важные дела или подвергаться высокой нагрузке — следующий год проведете в бесполезных но тяжелых трудах; отложите прочь любое рукоделие — все равно ничего стоящего из этой работы не выйдет;

нельзя ругаться , ссориться и конфликтовать — отвратите от себя удачу;

ссориться и конфликтовать — отвратите от себя удачу; нельзя обижаться — весь год проведете в обидах и ссорах.

нежелательно вспоминать прошлое — рискуете застрять на одном месте. Лучше подумайте о настоящем моменте или спланируйте будущее , предавайтесь мечтам , потому что сегодня даже самые залихватские фантазии с помощью высших сил могут сбыться.

Цветы. Весна. СС0

Народные приметы в Ярилин день