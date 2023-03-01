1 марта
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Жизнь

Что запрещено делать в Ярилин день. Приметы и традиции 1 марта

Цветение. Весна.
Цветение. Весна.
СС0

Традиции в Ярилин день

Если сегодня вы отложите хотя бы небольшую сумму на какую-либо цель, то деньги будут копиться легко и быстро.

Парам и супругам сегодня нужно выделить время для того, чтобы побыть друг с другом. Верная примета для того, чтобы чувства заиграли новыми красками.

Одиноким же людям в этот день стоит задуматься о том, чтобы найти свою вторую половинку, если они этого хотят. Подобные мысли в Ярилин день помогут желанию сбыться.

Если у вас есть недоброжелатели, то помойте в доме полы, приговаривая их имена. Тогда вода «смоет» их из вашей жизни.

Сон в ночь на 1 марта приоткроет важный смысл, поможет увидеть происходящее в верном свете или подарить ценную подсказку на будущее.

Отличный день для рыбаков. По древним приметам, именно сегодня особенно хорошо клюют лещ, плотва и щука.

В старину в этот день проводили празднества и гуляния, провожая зиму и встречая весну. Хороший день, чтобы сходить в гости или отправиться на праздник.

Цветение. Весна.
Цветение. Весна.
СС0

Что запрещено делать 1 марта

  • нельзя работать, брать на себя ответственность за важные дела или подвергаться высокой нагрузке — следующий год проведете в бесполезных, но тяжелых трудах;
  • отложите прочь любое рукоделие — все равно ничего стоящего из этой работы не выйдет;
  • нельзя ругаться, ссориться и конфликтовать — отвратите от себя удачу;
  • нельзя обижаться — весь год проведете в обидах и ссорах.
  • нежелательно вспоминать прошлое — рискуете застрять на одном месте. Лучше подумайте о настоящем моменте или спланируйте будущее, предавайтесь мечтам, потому что сегодня даже самые залихватские фантазии с помощью высших сил могут сбыться.
Цветы. Весна.
Цветы. Весна.
СС0

Народные приметы в Ярилин день

  • тепло и светит солнце — вся весна будет такой;
  • идет снег, значит — ждать хорошего урожая.
  • теплый ветер или густой туман — к ненастному лету;
  • если бросить на снег ветку, и она провалится — скоро будет тепло. Если будет лежать на поверхности — холода еще задержатся;
  • вороны и зяблики громко кричат — к похолоданию;
  • плещется вода на льду водоема — жди теплых дней;
  • паводок в первый же день весны — к нашествию насекомых и грызунов.
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