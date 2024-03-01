Что запрещено делать в Ярилин день. Приметы и традиции 1 марта

1 марта народному календарю отмечают Ярилин день. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции в Ярилин день

Если сегодня вы отложите хотя бы небольшую сумму на какую-либо цель, то деньги будут копиться легко и быстро.

Парам и супругам сегодня нужно выделить время для того, чтобы побыть друг с другом. Верная примета для того, чтобы чувства заиграли новыми красками.

Одиноким же людям в этот день стоит задуматься о том, чтобы найти свою вторую половинку, если они этого хотят. Подобные мысли в Ярилин день помогут желанию сбыться.

Если у вас есть недоброжелатели, то помойте в доме полы, приговаривая их имена. Тогда вода «смоет» их из вашей жизни.

Сон в ночь на 1 марта приоткроет важный смысл, поможет увидеть происходящее в верном свете или подарить ценную подсказку на будущее.

Отличный день для рыбаков. По древним приметам, именно сегодня особенно хорошо клюют лещ, плотва и щука.

В старину в этот день проводили празднества и гуляния, провожая зиму и встречая весну. Хороший день, чтобы сходить в гости или отправиться на праздник.

Цветение. Весна. СС0

Что запрещено делать 1 марта

нельзя работать, брать на себя ответственность за важные дела или подвергаться высокой нагрузке - следующий год проведете в бесполезных, но тяжелых трудах;

отложите прочь любое рукоделие - все равно ничего стоящего из этой работы не выйдет;

нельзя ругаться, ссориться и конфликтовать - отвратите от себя удачу;

нельзя обижаться - весь год проведете в обидах и ссорах.

нежелательно вспоминать прошлое - рискуете застрять на одном месте. Лучше подумайте о настоящем моменте или спланируйте будущее, предавайтесь мечтам, потому что сегодня даже самые залихватские фантазии с помощью высших сил могут сбыться.

Цветы. Весна. СС0

Народные приметы в Ярилин день

тепло и светит солнце - вся весна будет такой;

идет снег, значит - ждать хорошего урожая.

теплый ветер или густой туман — к ненастному лету;

если бросить на снег ветку, и она провалится - скоро будет тепло. Если будет лежать на поверхности - холода еще задержатся;

вороны и зяблики громко кричат — к похолоданию;

плещется вода на льду водоема — жди теплых дней;

паводок в первый же день весны — к нашествию насекомых и грызунов.

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