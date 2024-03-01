Что запрещено делать в Ярилин день. Приметы и традиции 1 марта

Традиции в Ярилин день
Если сегодня вы отложите хотя бы небольшую сумму на какую-либо цель, то деньги будут копиться легко и быстро.
Парам и супругам сегодня нужно выделить время для того, чтобы побыть друг с другом. Верная примета для того, чтобы чувства заиграли новыми красками.
Одиноким же людям в этот день стоит задуматься о том, чтобы найти свою вторую половинку, если они этого хотят. Подобные мысли в Ярилин день помогут желанию сбыться.
Если у вас есть недоброжелатели, то помойте в доме полы, приговаривая их имена. Тогда вода «смоет» их из вашей жизни.
Сон в ночь на 1 марта приоткроет важный смысл, поможет увидеть происходящее в верном свете или подарить ценную подсказку на будущее.
Отличный день для рыбаков. По древним приметам, именно сегодня особенно хорошо клюют лещ, плотва и щука.
В старину в этот день проводили празднества и гуляния, провожая зиму и встречая весну. Хороший день, чтобы сходить в гости или отправиться на праздник.
Что запрещено делать 1 марта
- нельзя работать, брать на себя ответственность за важные дела или подвергаться высокой нагрузке - следующий год проведете в бесполезных, но тяжелых трудах;
- отложите прочь любое рукоделие - все равно ничего стоящего из этой работы не выйдет;
- нельзя ругаться, ссориться и конфликтовать - отвратите от себя удачу;
- нельзя обижаться - весь год проведете в обидах и ссорах.
- нежелательно вспоминать прошлое - рискуете застрять на одном месте. Лучше подумайте о настоящем моменте или спланируйте будущее, предавайтесь мечтам, потому что сегодня даже самые залихватские фантазии с помощью высших сил могут сбыться.
Народные приметы в Ярилин день
- тепло и светит солнце - вся весна будет такой;
- идет снег, значит - ждать хорошего урожая.
- теплый ветер или густой туман — к ненастному лету;
- если бросить на снег ветку, и она провалится - скоро будет тепло. Если будет лежать на поверхности - холода еще задержатся;
- вороны и зяблики громко кричат — к похолоданию;
- плещется вода на льду водоема — жди теплых дней;
- паводок в первый же день весны — к нашествию насекомых и грызунов.
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