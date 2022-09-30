Чтоб тебе икнулся этот тапик! Тест: поймете ли вы россиянина из другого региона

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Что такое «парадная» и кто говорит «файлик» вместо «мультифоры» давно известно. А что насчет остальных слов? Проверьте, сможете ли вы смешаться в толпе сахалинцев или краснодарцев так, чтобы этого никто и не заметил, в тесте altapress.ru.
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