Чтоб тебе икнулся этот тапик! Тест: поймете ли вы россиянина из другого региона

Что такое «парадная» и кто говорит «файлик» вместо «мультифоры» давно известно. А что насчет остальных слов? Проверьте, сможете ли вы смешаться в толпе сахалинцев или краснодарцев так, чтобы этого никто и не заметил, в тесте altapress.ru.