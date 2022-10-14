«Чтоб я такая шла, а сзади крылья». Как алтайская мастерица создает свадебные платья, в которых удобно танцевать и не стыдно фотографироваться

Жительница Заринска Татьяна Тюнькина — современная фея-крестная. Только ее платья не превращаются в лохмотья после полуночи. «Золушки» не сбегают от принца, а прибегают к нему сразу в ЗАГС. Рассказываем и показываем, как открыть свадебные салоны в двух городах Алтайского края, поработать, закрыть все и начать заново — с авторского пошива.

Свадьба есть , а платья нет

Бизнес-идея пришла в голову Татьяне Тюнькиной, когда она сама собиралась под венец. И никак не могла найти то самое платье.

«В Заринске тогда был только один свадебный салон, — начинает она, — пришлось ехать в другой город за платьем». Татьяна рассказывает про 2002 год.

Вспоминает, что наряд мечты купила с трудом: такого маленького размера просто не было. И то осталась недовольна: пришлось пришить цветочки и воланы на свой вкус.

Мастерская Татьяны Тюнькиной. Анна Зайкова.

Строить свое дело Татьяна начала только в 2007 году, продолжая работать в аптеке. Там нравились обязанности и коллектив, но не зарплата.

Тогда Татьяна с мужем собрали небольшой стартовый капитал и купили первые 15 платьев. Фабричных, без намека на эксклюзив.

Если полистать модные журналы тех лет, то невеста будет напоминать пирожное с больш-и-и-им слоем крема. Самым шиком считались пышные юбки а-ля принцесса из диснеевской сказки, а верх должен был как следует обтягивать талию. Ну и куда же без блесток и стразов.

Мастерская Татьяны Тюнькиной. Анна Зайкова.

Бизнес-леди рассказывает: «Продажи начались почти сразу. Но скоро стало понятно, что совмещать почти нереально. Я измотала себя как морально, так и физически. С аптекой пришлось попрощаться».

Превращения красавиц в настоящих «Белых леди» (так называется бренд Татьяны) проходили успешно. В 2010 году она решила открыть следующую точку — уже в Барнауле. «Столичной» конкуренции не боялась. Даже наоборот.

Вспоминает: «Я решила арендовать помещение в одном из торговых центров. Напротив того отдела, который мне понравился, давно уже был свадебный салон. Я поговорила с владельцами ТЦ и с их разрешения заехала именно туда. Если невесте ничего не понравится в соседнем отделе, она пойдет в мой».

Свадебные платья бренда «Белая леди». Предоставлено altapress.ru. Мастерская Татьяны Тюнькиной. Анна Зайкова. Свадебные платья бренда «Белая леди». Предоставлено altapress.ru. Мастерская Татьяны Тюнькиной. Анна Зайкова. Свадебные платья бренда «Белая леди». Предоставлено altapress.ru.

Через некоторое время остался только один салон. Поставки товара были налажены, пожелания клиенток — выучены.

Оно такое одно

Однако, как и в обычном магазине одежды, оставались экземпляры, которые не находили своих покупательниц.

«Вот висит у меня платье и висит. Все в нем вроде хорошо. Но не берут, — продолжает Татьяна — Я думаю: надо же с ним что-то делать! Стала перешивать, экспериментировать. Это был первый шаг к индивидуальному пошиву».

Дальше были иностранные курсы по пошиву именно свадебных нарядов. Уникальные платья от Татьяны Тюнькиной стали продаваться не хуже фабричных.

Так мастерица решила сместить курс на индивидуальную работу. Самым больным вопросом, рассказывает она, оказался поиск мастеров: «Свадебное платье предполагает достаточно сложную технологию создания. Не все с ней справляются. Есть специалисты, которым под силу сшить только верхнюю или только повседневную».

Поэтому лучше обратить внимание на кандидатов без опыта, уверена мастерица. «Одна во время тестового задания сшила робу, а не платье, — вспоминает дизайнер. — К сожалению, пришлось отказать. Переучить ее я бы не смогла».

Сейчас в ателье Татьяны трудятся семь человек. Вот одна из них, Ольга, уже много часов работает над корсетом. Он чем-то напоминает костюм главной героини балета «Лебединое озеро». За смену можно создать одно несложное платье.

Мастерская Татьяны Тюнькиной. Анна Зайкова.

В мастерской используют японские промышленные машинки Juki, давно зарекомендовавшие себя на рынке.

В каждой из трех комнат мастерской множество платьев в разном виде. От только нарисованных до уже готовых.

Они развешаны белыми рядами на красивых золотистых напольных вешалках. Какие-то вот-вот отправятся прямиком к счастливице, а некоторые — на маркетплейс Wildberries — популярную площадку для продажи всего на свете.

Мастерская Татьяны Тюнькиной. Анна Зайкова.

Там цена за платье бренда «Белая леди» варьируется от 13 до 19 тыс. рублей. Также отдельные экземпляры в нескольких размерах идут в барнаульские свадебные салоны. Там наряд обойдется значительно дороже.

Кроме того, у салонов есть сезонная особенность. Основной поток продаж приходится на весну и лето. Поэтому закупают платья зимой, а потом пауза. С онлайн-площадкой такого не происходит.

Что касается тканей, мастерица говорит, что ее стандартам качества отвечают только турецкие материалы: фатин, органза, атлас.

Мастерская Татьяны Тюнькиной. Анна Зайкова. Свадебные платья бренда «Белая леди». Предоставлено altapress.ru. Свадебные платья бренда «Белая леди». Предоставлено altapress.ru.

Их Татьяна закупает через проверенных поставщиков. Отмечает, что сейчас процесс усложнился, но запас еще имеется. Также есть московские варианты, но они стоят гораздо дороже.

Не пышная , а камерная

Свои салоны Татьяна закрыла как раз тогда, когда увлеклась индивидуальным пошивом и отказалась от фабричного товара. Кроме того, выяснилось, что заринские невесты едут в Барнаул, а барнаульские предпочитают искать то самое платье не только в салонах, но и в интернете.

К тому же, с начала 2000-х годов до сегодняшнего дня понимание свадьбы как торжества сильно изменилось.

Все больше пар вместо пышного и дорогого праздника с тамадой, выкупом, конкурсами и тысячей гостей выбирают камерную вечеринку. Иначе говоря, уютные посиделки с самыми близкими после регистрации.

Мастерская Татьяны Тюнькиной. Анна Зайкова.

Для такого случая платье-торт уже не совсем подходит. Также Татьяна отмечает, что локдаун 2020 года повлиял на бизнес не лучшим образом. Свадеб было не так много.

«Но и в ЗАГС ведь не в джинсах и кедах пойдешь. В таком можно ходить хоть каждый день, а свадьба — это все-таки раз в жизни. По крайней мере, каждая девушка так думает, когда идет под венец», — говорит она.

Спустя два года заказов все же стало больше, и «Белая леди» оправилась от тягот ковидной жизни.

«Молоко» и глиттер

Эксперт рассказывает, что современные невесты выбирают более минималистичные и легкие варианты. Чтобы можно было плясать до самого утра.

Мастерская Татьяны Тюнькиной. Анна Зайкова.

Наряд часто декорируется жемчугом, пайетками. Еще один вариант украшения — глиттер.

Юбки, выполненные из него, мерцают аккуратно, а выглядят небанально. Фасоны выбирают комфортные, с пышной юбкой и рукавами-фонариками.

Кстати, фотогеничность — еще один критерий выбора свадебного платья. Поэтому невесты стали выбирать не белый, а молочный цвет.

«Классический кипенно-белый, на самом деле, очень холодный и не всем подходит», — объясняет дизайнер.

Мастерская Татьяны Тюнькиной. Анна Зайкова.

Персиковые и розовые оттенки — тоже хорошая альтернатива, но их выбирают реже. У большинства свадьба ассоциируется с одним цветом.

С началом онлайн-торговли Татьяна поняла: нужно шить не разное, а популярное: «Например, берут эту модель, значит, ее сейчас нужно выдавать, пока она на пике. Потом можно попробовать ввести что-то новое».

Стать принцессой за месяц

Пошив на конкретную девушку — особенный и небыстрый процесс. Он начинается как минимум за месяц до заветного дня, с создания макета.

Дизайнер говорит: «К платью мечты мы идем постепенно, обсуждая каждый этап».

Мастерская Татьяны Тюнькиной. Анна Зайкова.

Один из нестандартных заказов — платье с крыльями. Клиентка так и сказала: «Хочу, чтоб я такая шла, а сзади крылья».

Размерная сетка «Белой леди» от 40-го до 48-го. Расширять ее основательница бренда пока не планирует. Но в индивидуальной работе случается разное. И все-таки осчастливить девушку можно всегда.

Татьяна вспоминает: «Пришла ко мне девушка в ноябре 2021 года. Свадьба у нее в декабре 2022 года. Заказала платье. Я еще говорю: точно такое нравится? Она: „Да-а-а-а, именно оно“. В марте наряд был готов, застегивался на пуговицы на спине. Я думаю, мол, всякое бывает и предупреждаю: смотри, не забеременей. В мае пишет: я в положении. В голове все поменялось — давайте другое платье шить. Вообще другое. Пошили. Заплатила за два».