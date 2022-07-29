Чтобы каждый ребенок был счастлив. В Алтайском крае стартует Комплекс мер «Безопасное детство»

Проблема жестокого обращения с детьми, которые иногда становятся сиротами при живых родителях, актуальна и для Алтайского края. В 2022 году в Министерстве социальной защиты региона совместно с Краевым кризисным центром для мужчин разработали Комплекс мер, направленный на оказание помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, и обеспечение их безопасности — «Безопасное детство. Благодаря им жизнь самых маленьких станет счастливее и спокойнее.

В марте этого года завершился конкурсный отбор социальных проектов от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего в нем принимали участие 23 региона. Комиссия одобрила идеи 13 субъектов, в их числе Алтайский край.

В рамках Комплекса мер в регионе планируется создание службы психологического сопровождения, реабилитационных пространств и «зеленых» комнат в учреждениях социального обслуживания, территориальных служб примирения.

Наталья Оськина,

министр социальной защиты Алтайского края:

— Будут дооснащены социальные гостиницы для женщин с детьми. Разработан методический комплекс для работы специалистов. Поддержку получат мероприятия по продвижению номера Детского телефона доверия; проект «Отцовский патруль» по развитию добровольческих инициатив отцовского движения Алтайского края в создании безопасной среды для детей. Все это позволит обеспечить доступность помощи для несовершеннолетних, повысить ее качество, сформировать безопасную среду для развития детей в крае.

Наталья Оськина , министр социальной защиты Алтайского края. Краевой кризисный центр для мужчин.

В реализации комплекса мер, помимо Министерства соцзащиты региона, принимают участие Ресурсные центры. Такие как Краевой кризисный центр для мужчин, Краевой кризисный центр для женщин и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко», Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавлики».

На данный момент специалисты активно работают над тем, чтобы Комплекс мер стал максимально эффективным.

Лариса Эдокова,

директор Краевого кризисного центра для мужчин:

— Сегодня мы находимся на этапе разработки системной помощи — от выявления проблем до их решения и реабилитации детей. Также осуществляем работу по повышению профессиональных компетенций специалистов.

Эксперт отмечает, что в проблему так называемого «социального» сиротства должны быть максимально вовлечены все те, с кем дети контактируют вне дома: воспитатели, учителя, медики. Это необходимо, чтобы своевременно оказать помощь каждому ребенку.

В Алтайском крае стартует Комплекс мер «Безопасное детство». Краевой кризисный центр для мужчин.

Также планируется расширить те самые реабилитационные площадки, так необходимые семьям.

Лариса Эдокова,

директор Краевого кризисного центра для мужчин:

— Нужно расширить социальные пространства и набор их услуг. Например, создать в профильных центрах «зеленые» комнаты и территориальные службы примирения. А также дооснастить социальные гостиницы для женщин с детьми Все это позволит развить систему поддержки несовершеннолетних и не допустить преступлений в их отношении.

Особое внимание, подчеркивает собеседница, нужно уделять селам и деревням. Поскольку там процент неблагополучных семей выше.

В Алтайском крае стартует Комплекс мер «Безопасное детство». Краевой кризисный центр для мужчин.

Для того, чтобы воплотить все инициативы, каждый специалист должен иметь соответствующую квалификацию.

Лариса Эдокова,

директор Краевого кризисного центра для мужчин:

— Нами разработаны методические программы и стандарты для специалистов. Также необходимо продвигать номер детского телефона доверия, проект «Отцовский патруль» и развивать другие добровольческие программы. Благодаря им жизнь детей станет безопаснее.

В Алтайском крае стартует Комплекс мер «Безопасное детство». Краевой кризисный центр для мужчин.

Выполнение мероприятий Комплекса мер «Безопасное детство» позволит достичь следующих результатов:

Обеспечить социально-психологическую реабилитацию детей , которые пострадали от жестокости взрослых.

которые пострадали от жестокости взрослых. Сократить случаи недопустимого обращения в семьях.

Снизить количество случаев агрессивного поведения детей.

Повысить профессиональный уровень специалистов.

Также в рамках Комплекса мер «Безопасное детство» планируется создание и развитие: