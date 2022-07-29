Чтобы каждый ребенок был счастлив. В Алтайском крае стартует Комплекс мер «Безопасное детство»

В марте этого года завершился конкурсный отбор социальных проектов от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего в нем принимали участие 23 региона. Комиссия одобрила идеи 13 субъектов, в их числе Алтайский край.
В рамках Комплекса мер в регионе планируется создание службы психологического сопровождения, реабилитационных пространств и «зеленых» комнат в учреждениях социального обслуживания, территориальных служб примирения.
Наталья Оськина,
министр социальной защиты Алтайского края:
— Будут дооснащены социальные гостиницы для женщин с детьми. Разработан методический комплекс для работы специалистов. Поддержку получат мероприятия по продвижению номера Детского телефона доверия; проект «Отцовский патруль» по развитию добровольческих инициатив отцовского движения Алтайского края в создании безопасной среды для детей. Все это позволит обеспечить доступность помощи для несовершеннолетних, повысить ее качество, сформировать безопасную среду для развития детей в крае.
В реализации комплекса мер, помимо Министерства соцзащиты региона, принимают участие Ресурсные центры. Такие как Краевой кризисный центр для мужчин, Краевой кризисный центр для женщин и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко», Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавлики».
На данный момент специалисты активно работают над тем, чтобы Комплекс мер стал максимально эффективным.
Лариса Эдокова,
директор Краевого кризисного центра для мужчин:
— Сегодня мы находимся на этапе разработки системной помощи — от выявления проблем до их решения и реабилитации детей. Также осуществляем работу по повышению профессиональных компетенций специалистов.
Эксперт отмечает, что в проблему так называемого «социального» сиротства должны быть максимально вовлечены все те, с кем дети контактируют вне дома: воспитатели, учителя, медики. Это необходимо, чтобы своевременно оказать помощь каждому ребенку.
Также планируется расширить те самые реабилитационные площадки, так необходимые семьям.
Лариса Эдокова,
директор Краевого кризисного центра для мужчин:
— Нужно расширить социальные пространства и набор их услуг. Например, создать в профильных центрах «зеленые» комнаты и территориальные службы примирения. А также дооснастить социальные гостиницы для женщин с детьми
Все это позволит развить систему поддержки несовершеннолетних и не допустить преступлений в их отношении.
Особое внимание, подчеркивает собеседница, нужно уделять селам и деревням. Поскольку там процент неблагополучных семей выше.
Для того, чтобы воплотить все инициативы, каждый специалист должен иметь соответствующую квалификацию.
Лариса Эдокова,
директор Краевого кризисного центра для мужчин:
— Нами разработаны методические программы и стандарты для специалистов. Также необходимо продвигать номер детского телефона доверия, проект «Отцовский патруль» и развивать другие добровольческие программы. Благодаря им жизнь детей станет безопаснее.
Выполнение мероприятий Комплекса мер «Безопасное детство» позволит достичь следующих результатов:
- Обеспечить социально-психологическую реабилитацию детей, которые пострадали от жестокости взрослых.
- Сократить случаи недопустимого обращения в семьях.
- Снизить количество случаев агрессивного поведения детей.
- Повысить профессиональный уровень специалистов.
Также в рамках Комплекса мер «Безопасное детство» планируется создание и развитие:
- Служба психологического сопровождения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, на базе центра «Солнышко».
- Служба «Семейная терапия» для поддержки женщин с детьми, оказавшимися в СОП вследствие угрозы насилия или жестокого обращения, пострадавших от насилия в семье.
- Игротерапевтические кабинеты, обеспечивающие реабилитацию несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения.