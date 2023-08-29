ЧВК "Вагнер" перестанет существовать после гибели Пригожина, заявил генерал Соболев

Депутат Госдумы от КПРФ, генерал Виктор Соболев считает, что после гибели Евгения Пригожина ЧВК "Вагнер" перестанет существовать в нынешнем виде. Об этом сообщает "Военное обозрение".

Виктор Соболев заявил, что ЧВК "Вагнер" - это незаконное вооруженное формирование, которое никак не контролируется государством. Поэтому компанию необходимо реформировать.

По словам Соболева, часть бойцов следует передать в ведение Минобороны - но только тех, кто не участвовал в мятеже. Остальных необходимо отправить домой.

"Не должно быть в государстве каких-то вооруженных людей, которые государству не подчинены. В итоге это привело к мятежу. Мы были на грани гражданской войны", - заявил депутат.

Напоминаем, что вечером 23 августа частный борт Embraer Legacy разбился в Тверской области. По данным Росавиации, на его борту находились основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и командир частной военной компании Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер". Оба погибли.