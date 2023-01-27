27 января
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Жизнь

Даниил Бессарабов в видеоинтервью рассказал, как Алтайский край преображается с помощью федеральных проектов

Даниил Бессарабов дал интервью проекту «Образ будущего». В нем депутат Госдумы рассказал, как федеральные проекты помогают развиваться Алтайскому краю и с какими вопросами к чиновникам обращаются его жители.

Даниил Бессарабов.
Даниил Бессарабов.
"Образ будущего".

«Образ будущего» — цикл видеоинтервью Алексея Линника с алтайскими лидерами мнений. В нем предприниматели, представители власти, сферы культуры и образования рассказывают о перспективах развития в Барнаула и Алтайского края. Четвертый выпуск посвящен федеральным проектам и развитию региона.

Ранее интервью давал Владислав Вакаев и рассказал, как Барнаул присоединился к «мировой парковой революции». А Андрей Степурко рассказывал, как можно помочь внутреннему туризму на Алтае.

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