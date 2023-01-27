Даниил Бессарабов в видеоинтервью рассказал, как Алтайский край преображается с помощью федеральных проектов

«Образ будущего» — цикл видеоинтервью Алексея Линника с алтайскими лидерами мнений. В нем предприниматели, представители власти, сферы культуры и образования рассказывают о перспективах развития в Барнаула и Алтайского края. Четвертый выпуск посвящен федеральным проектам и развитию региона.