Даниил Бессарабов в видеоинтервью рассказал, как Алтайский край преображается с помощью федеральных проектов

«Образ будущего» — цикл видеоинтервью Алексея Линника с алтайскими лидерами мнений. В нем предприниматели, представители власти, сферы культуры и образования рассказывают о перспективах развития в Барнаула и Алтайского края. Четвертый выпуск посвящен федеральным проектам и развитию региона.
Ранее интервью давал Владислав Вакаев и рассказал, как Барнаул присоединился к «мировой парковой революции». А Андрей Степурко рассказывал, как можно помочь внутреннему туризму на Алтае.
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