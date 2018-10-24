Дед Мороз отпразднует свой день рождения в Барнауле

18 ноября с 11.00 до 14.00 на пешеходной улице Мало-Тобольской пройдет праздник, посвященный дню рождения Дедушки Мороза .

Главный волшебник приедет на новый «барнаульский Арбат», чтобы принять поздравления от малышей и их родителей, а также наградить победителей краевого творческого конкурса «Чудеса из новогоднего мешка». В качестве подарка на праздник Деду Морозу вручат кафтан, расписанный художниками по мотивам рисунков алтайских ребятишек.

Гостей праздника ждет множество чудес! Сказочно-развлекательные и интерактивные зоны, квесты, игротеки, катание на маламутах и фотографии в красивейших фотозонах.

На главной сцене пройдут конкурсы от партнеров праздника и выступят детские и взрослые коллективы. Кроме зимнего волшебника на праздник обещают прибыть и другие сказочные герои.

Подробная информация о празднике: ded-moroz.altapress.ru

Организаторы праздника — ИД «Алтапресс» и «Алтайская резиденция Деда Мороза».

Организатор

Организатор

Организатор

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Генеральный партнер

Партнер

Партнер

Партнер

Партнер

Партнер

Партнер

Партнер

Партнер

Партнер

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