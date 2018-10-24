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Дед Мороз отпразднует свой день рождения в Барнауле

18 ноября с 11.00 до 14.00 на пешеходной улице Мало-Тобольской пройдет праздник, посвященный дню рождения Дедушки Мороза.

Праздник, посвященный дню рождения Дедушки Мороза.
Праздник, посвященный дню рождения Дедушки Мороза.
Из архива редакции

Главный волшебник приедет на новый «барнаульский Арбат», чтобы принять поздравления от малышей и их родителей, а также наградить победителей краевого творческого конкурса «Чудеса из новогоднего мешка». В качестве подарка на праздник Деду Морозу вручат кафтан, расписанный художниками по мотивам рисунков алтайских ребятишек.

Гостей праздника ждет множество чудес! Сказочно-развлекательные и интерактивные зоны, квесты, игротеки, катание на маламутах и фотографии в красивейших фотозонах.

На главной сцене пройдут конкурсы от партнеров праздника и выступят детские и взрослые коллективы. Кроме зимнего волшебника на праздник обещают прибыть и другие сказочные герои.

Подробная информация о празднике: ded-moroz.altapress.ru

Организаторы праздника — ИД «Алтапресс» и «Алтайская резиденция Деда Мороза».

Организатор
Организатор
Организатор
Организатор
Организатор
Организатор
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
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