Дед Мороз отпразднует свой день рождения в Барнауле

Главный волшебник приедет на новый «барнаульский Арбат», чтобы принять поздравления от малышей и их родителей, а также наградить победителей краевого творческого конкурса «Чудеса из новогоднего мешка». В качестве подарка на праздник Деду Морозу вручат кафтан, расписанный художниками по мотивам рисунков алтайских ребятишек.
Гостей праздника ждет множество чудес! Сказочно-развлекательные и интерактивные зоны, квесты, игротеки, катание на маламутах и фотографии в красивейших фотозонах.
На главной сцене пройдут конкурсы от партнеров праздника и выступят детские и взрослые коллективы. Кроме зимнего волшебника на праздник обещают прибыть и другие сказочные герои.
Подробная информация о празднике: ded-moroz.altapress.ru
Организаторы праздника — ИД «Алтапресс» и «Алтайская резиденция Деда Мороза».
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