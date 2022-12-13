13 декабря
﻿
Жизнь

18 декабря приглашаем барнаульцев и гостей города открыть 17-ый лыжный сезон на Трассе здоровья «Мария-Ра».

В воскресенье, 18 декабря, чайные домики будут работать весь день на стартовой площадке (л/б «Динамо») и на 5-ом километре. Также для гостей Трассы будет организовано угощение от спонсоров, партнеров компании и чаепитие бодрящим витаминным чаем, который так полюбился лыжникам.

"Трасса здоровья"
"Трасса здоровья"
Фото: Анна Зайкова.

Приходите всей семьей, чтобы получить позитивные эмоции от прогулки по зимнему лесу, общения с друзьями и близкими, получить заряд бодрости и здоровья, насладиться ароматом зимнего леса!

Наша компания выражает благодарность постоянным спонсорам и всем тем, кто вместе с нами готовился к долгожданному старту лыжного сезона!

Чтобы вы могли провести на лыжне как можно больше свободного времени, мы будем угощать вас витаминным чаем каждые выходные и праздничные дни с 10−00 до 17−00 при температуре до минус 25 °C.

Ждем всех 18 декабря за здоровьем и отличным настроением! С «Мария-Ра» от здорового питания, до здорового образа жизни!

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость