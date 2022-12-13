18 декабря приглашаем барнаульцев и гостей города открыть 17-ый лыжный сезон на Трассе здоровья «Мария-Ра».

В воскресенье, 18 декабря, чайные домики будут работать весь день на стартовой площадке (л/б «Динамо») и на 5-ом километре. Также для гостей Трассы будет организовано угощение от спонсоров, партнеров компании и чаепитие бодрящим витаминным чаем, который так полюбился лыжникам.

Приходите всей семьей, чтобы получить позитивные эмоции от прогулки по зимнему лесу, общения с друзьями и близкими, получить заряд бодрости и здоровья, насладиться ароматом зимнего леса!

Наша компания выражает благодарность постоянным спонсорам и всем тем, кто вместе с нами готовился к долгожданному старту лыжного сезона!

Чтобы вы могли провести на лыжне как можно больше свободного времени, мы будем угощать вас витаминным чаем каждые выходные и праздничные дни с 10−00 до 17−00 при температуре до минус 25 °C.

Ждем всех 18 декабря за здоровьем и отличным настроением! С «Мария-Ра» от здорового питания, до здорового образа жизни!