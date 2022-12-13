13 декабря
﻿
Жизнь

День Андрея Первозванного: кому помолиться, что можно и нельзя делать 13 декабря

В народно-христианском календаре 13 декабря отмечают день Андрея Первозванного. Церковь чтит память его память, как одного из 12 апостолов. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Рыбалка.
Рыбалка.
СС0

Традиции Андрея Первозванного

На Руси апостола считали покровителем морского искусства и семейной жизни. Он также олицетворял мужское начало. Его иконе молятся об успехе в морском и военном деле и защите Родины.

Девушки же просили у святого хорошего жениха и счастливый брак. В этот день они пекли калиту — коржик из белого хлеба, который символизировал счастливую семейную жизнь.

С коржиком проводили забавный обряд. Калиту подвешивали к потолку, а парни должны были откусить от нее кусочек — так они открывали дверь во взрослую жизнь.

Затем девушки накрывали вечером стол и звали знакомых молодых ребят. Их угощали пирожками, голубцами и варениками. За столом пели песни о любви и веселились.

Пекарь. Булочки.
Пекарь. Булочки.
CC0

Что нельзя делать 13 декабря?

  • Нельзя заниматься рукоделием и тяжелым физическим трудом.
  • Запрещено ругаться с людьми, связанными с рыбаками — иначе их покровитель Андрей Первозванный накажет.
  • Супругам не стоит ругаться — любая ссора может привести к многочисленным семейным трудностям.
  • Нельзя шуметь, кричать, эмоционально спорить и сквернословить.
В Алтайском крае ловили рыбаков.
В Алтайском крае ловили рыбаков.
22.мвд.рф

Приметы Андрея Первозванного

  • Ясный и морозный день — к богатому урожаю.
  • Выпавший на Андрея снег может до самого апреля лежать.
  • Уголь на лучине крутится — к морозам.
  • Если кошка активно намывается, то погода будет холодной и ясной.
  • Облака быстро и низко плывут — к стуже.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость