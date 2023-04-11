Аниме — это прекрасное искусство, Пробуждает позитивные лишь чувства, Ведь мы любим аниме необычайно, Значит будет у нас все всегда «кавайно»! Пусть приносит аниме лишь наслаждение, Дарит яркое, цветное настроение, Чтоб хотелось закричать «сугой» и «стеки» — Аниме в сердцах у нас навеки!

Желаю, чтоб глаза искрились, Эмоции били через край. В мир аниме все погрузились, Прочувствовали этот рай. Желаю смелых приключений, Место под солнцем обрести. Желаю без всяких сомнений, Свое призвание там найти. Пусть сбудется о чем мечталось, Пусть на пути победы ждут. Пускай приносит счастье, радость, Награды пусть в руки идут.

Я с удовольствием хочу

Тебя поздравить в этот час!

Сегодня праздник, не шучу,

День анимешника у нас!



Мой друг, героев аниме

Ты знаешь всех до одного.

С тобой согласен я вполне,

Что это стоило того.



Так этот жанр близок нам,

Его ведь знаем с детства мы.

Добро со злом боролись там,

Ну, а победа не у тьмы!