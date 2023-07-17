День арбитражного управляющего - 17 июля. Серьезные поздравления в прозе, стихах и смс

Ваша сложная работа

Ежедневно всем нужна!

Воскресенье иль суббота —

А у вас дела, дела...



Стрессы, нервы — как непросто

Разбирать дела, долги;

Сколько каверзных вопросов

Ждёт на этом вас пути!



Вам желаем, чтоб спокойно

Вы решали все дела!

И зарплата чтоб достойной,

Высоченною была!

Непроста работа ваша,

Каждый день у вас — цейтнот!

В праздник ваш желаю счастья,

Пусть ничто вас не берет.



Путь приносит дело прибыль,

Платит по долгам клиент,

Находить желаю в буднях

Вам для радости момент.



Счастья вам, побед красивых,

Бодрость духа не терять,

Чтить закон, любить работу,

Никогда не унывать.