День Архипа и Филимона. Приметы и традиции 4 марта

Традиции в Архипов день

Раньше хозяйкам полагалось проводить как можно больше времени на кухне, готовить, заготавливать. Чем больше приготовить разнообразных блюд или заготовок — тем богаче будет семья.

Для удачи на дороге — помыть автомобиль.

Для удачи в работе — убраться на рабочем месте, привести его в порядок.

Для успеха в финансах — разложить деньги аккуратно, по порядку, в том месте, где они хранятся, или в кошельке.

В этот день можно делать прическу, посещать салон красоты, косметолога — приведение себя в порядок благоприятно скажется на ближайших успехах в жизни.

Оттепель Снег. Настасья Коваленко

Что запрещено делать 4 марта

Отказывать людям в помощи, подаянии, угощении — может отвернуться удача.

Сквернословить, ссориться, ругаться — все плохое вернется.

Весь день проводить дома, не выходя на улицу — вся весна так пройдет.

Хвалиться своими достижениями и успехами — все станет хуже.

Хвалиться количеством добра и имущества — можно все потерять.

Если упала на пол иголка, ее нельзя поднимать пальцами — кто-то очень больно уколет вас словами. Нужно поднять иголку щипчиками, тканью или магнитом.

Весна. Цветение. Михаил Хаустов

Народные приметы в день Архипа и Филимона

Грачи и галки сидят на дороге — к ненастной погоде.

Сугробы — весна настанет нескоро.

Чайки летают — скоро начнётся ледоход.

Вороны купаются в лужах — к теплой погоде.

Дождь — к половодью.

Луна красноватого оттенка — будет тепло, но дождливо.

Заболеть в этот день — лечение будет долгим.

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