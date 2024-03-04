4 марта
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Жизнь

День Архипа и Филимона. Приметы и традиции 4 марта

Церковь 4 марта чтит память апостолов от 70-ти Архипа и Филимона.

Оттепель Снег.
Оттепель Снег.
Настасья Коваленко

Традиции в Архипов день

Раньше хозяйкам полагалось проводить как можно больше времени на кухне, готовить, заготавливать. Чем больше приготовить разнообразных блюд или заготовок — тем богаче будет семья.

Для удачи на дороге — помыть автомобиль.

Для удачи в работе — убраться на рабочем месте, привести его в порядок.

Для успеха в финансах — разложить деньги аккуратно, по порядку, в том месте, где они хранятся, или в кошельке.

В этот день можно делать прическу, посещать салон красоты, косметолога — приведение себя в порядок благоприятно скажется на ближайших успехах в жизни.

Оттепель Снег.
Оттепель Снег.
Настасья Коваленко

Что запрещено делать 4 марта

  • Отказывать людям в помощи, подаянии, угощении — может отвернуться удача.
  • Сквернословить, ссориться, ругаться — все плохое вернется.
  • Весь день проводить дома, не выходя на улицу — вся весна так пройдет.
  • Хвалиться своими достижениями и успехами — все станет хуже.
  • Хвалиться количеством добра и имущества — можно все потерять.
  • Если упала на пол иголка, ее нельзя поднимать пальцами — кто-то очень больно уколет вас словами. Нужно поднять иголку щипчиками, тканью или магнитом.
Весна. Цветение.
Весна. Цветение.
Михаил Хаустов

Народные приметы в день Архипа и Филимона

  • Грачи и галки сидят на дороге — к ненастной погоде.
  • Сугробы — весна настанет нескоро.
  • Чайки летают — скоро начнётся ледоход.
  • Вороны купаются в лужах — к теплой погоде.
  • Дождь — к половодью.
  • Луна красноватого оттенка — будет тепло, но дождливо.
  • Заболеть в этот день — лечение будет долгим.

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