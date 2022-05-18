День Арины Капустницы. Что можно и категорически запрещено делать 18 мая

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Что на Руси говорили о капусте?

Капуста была одним из любимых овощей для прародителей. Они говорили: «Без капусты щи пусты», «Премудрость во щах, сила в капусте», «Для чего огород городить, если капусты не садить?»

И, кстати, «капусткой» называли один из видов хоровода, который был распространен в северных регионах. Вот как он «образуется»: парень заводит песню и «сцепляется» с играющими, беря за руку то одного, то другого.