18 мая
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Жизнь

День Арины Капустницы. Что можно и категорически запрещено делать 18 мая

День Арины Капустницы, или Арину Рассадницу, празднуют 18 мая. Традиции, запреты и приметы этой даты — в нашем материале.

Урожай. Капуста.
Урожай. Капуста.
Михаил Хаустов
1
Что можно и ни в коем случае нельзя делать в День Арины Капустницы?

На Арину Рассадницу предки обычно сеяли капусту. Делали они это по-особенному:

  • Рано утром выходили в огород;
  • На первый посаженный росток (или семя) ставили разбитый горшок. Обязательно вверх дном;
  • Накрывали получившуюся конструкцию белой скатертью.
Капуста, овощи, продукты.
Капуста, овощи, продукты.
СС0

Вечером 18 мая хозяйки традиционно переворачивали горшок, ставили его посреди грядок и наполняли крапивой, вырванной с поля. Считалось, что этот обряд избавляет от гнета нечисти. Люди приговаривали: «Крапиву — чертям, капусту — нам!»

2
Что на Руси говорили о капусте?

Капуста была одним из любимых овощей для прародителей. Они говорили: «Без капусты щи пусты», «Премудрость во щах, сила в капусте», «Для чего огород городить, если капусты не садить?»

И, кстати, «капусткой» называли один из видов хоровода, который был распространен в северных регионах. Вот как он «образуется»: парень заводит песню и «сцепляется» с играющими, беря за руку то одного, то другого.

3
Какие сны на Арину Капустницу сбываются?

По преданию, на Арину Капустницу сбыться могут цветные сны.

Девушка. Сон.
Девушка. Сон.
unsplash.com

Добавим: если вам приснилась молния, то «пора смирить гордыню и тщеславие».

4
Что категорически запрещено делать на Арину Капустницу?

Категорически запрещено 18 мая оставлять на ночь немытую посуду: а то темные силы якобы могут поселиться в доме и наслать на домочадцев беды.

Кроме того, ни в коем случае нельзя перепрыгивать через ветки, разбросанные рядом с огородами и полями.

А еще не следует на Арину Капустницу сплетничать.

5
Народные приметы на День Арины Капустницы
  • Дождь монотонно льет 18 мая — к непогоде.
Трава, природа.
Трава, природа.
СС0
  • Кошка жует траву в День Арины Капустницы — значит, скоро пойдет дождь.
  • Крупные облака идут с юга на север — тоже к дождю.
  • Ненастье 18 мая — к богатому урожаю хлеба.
  • Запели соловьи в День Арины Капустницы — к буйному цветению.
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