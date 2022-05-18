День Арины Капустницы. Что можно и категорически запрещено делать 18 мая

На Арину Рассадницу предки обычно сеяли капусту. Делали они это по-особенному:
- Рано утром выходили в огород;
- На первый посаженный росток (или семя) ставили разбитый горшок. Обязательно вверх дном;
- Накрывали получившуюся конструкцию белой скатертью.
Вечером 18 мая хозяйки традиционно переворачивали горшок, ставили его посреди грядок и наполняли крапивой, вырванной с поля. Считалось, что этот обряд избавляет от гнета нечисти. Люди приговаривали: «Крапиву — чертям, капусту — нам!»
Капуста была одним из любимых овощей для прародителей. Они говорили: «Без капусты щи пусты», «Премудрость во щах, сила в капусте», «Для чего огород городить, если капусты не садить?»
И, кстати, «капусткой» называли один из видов хоровода, который был распространен в северных регионах. Вот как он «образуется»: парень заводит песню и «сцепляется» с играющими, беря за руку то одного, то другого.
По преданию, на Арину Капустницу сбыться могут цветные сны.
Добавим: если вам приснилась молния, то «пора смирить гордыню и тщеславие».
Категорически запрещено 18 мая оставлять на ночь немытую посуду: а то темные силы якобы могут поселиться в доме и наслать на домочадцев беды.
Кроме того, ни в коем случае нельзя перепрыгивать через ветки, разбросанные рядом с огородами и полями.
А еще не следует на Арину Капустницу сплетничать.
- Дождь монотонно льет 18 мая — к непогоде.
- Кошка жует траву в День Арины Капустницы — значит, скоро пойдет дождь.
- Крупные облака идут с юга на север — тоже к дождю.
- Ненастье 18 мая — к богатому урожаю хлеба.
- Запели соловьи в День Арины Капустницы — к буйному цветению.