Поздравления с Днем братьев и сестер в прозе
Поздравляю с Днем братьев и сестер. Желаю, чтобы с родным любимым человечком никогда не было скучно, чтобы с ним можно было всегда поделиться и радостью, и сокровенным переживанием. Здоровья вам, взаимопонимания, совместных успехов и искренней гордости за победы друг друга.
Поздравляю с Днём братьев и сестер. Желаю с кровинкой своей не ссориться, а как можно чаще встречаться за чашечкой душевного чая, устраивать весёлые посиделки и вечера доверия. Пусть в отношениях с дорогим человеком не будет преград в виде непонимания, пусть в любую минуту — будь то радость или грусть — родной человек всегда будет рядом.
Братья и сестры, те родные люди, которые знают нас как никто другой. С ними проживаешь и счастье, и горе. С ними не страшно, ведь они всегда найдут нужные слова и поддержат в любой ситуации! Давай беречь друг друга!
Поздравления с Днем братьев и сестер в стихах
Как прекрасно, что есть ты —
Человек очень близкий, родной.
Пусть сбываются все мечты,
Знай, что я за тебя — горой!
С днем сестер и братьев тебя
Я хочу сегодня поздравить.
И пусть счастье, любовь и радость
Будут в жизни твоей править!
Хорошо тому живется,
У кого есть брат с сестрой!
Связаны одной семьею,
И одной большой мечтой!
И в прекрасный день чудесный —
День всех братьев и сестер
Пожелать хочу здоровья,
Чтоб в душе царил задор!
Чтобы жили дружно вместе,
Не ругались никогда,
С нежностью всегда встречались —
Братья, сестры — всем ура!
Братьев и сестер цените,
Ведь они — ваш ценный клад!
Им любовь свою дарите,
Что дороже всех наград!
Пусть сестренки и братишки
Также сильно любят вас,
У любви нет слова «слишком"
Или фразы «в самый раз»!
Ведь чем крепче связь с родными,
Тем сильней любовь всегда!
Время для общения с ними
Находите иногда!
Поздравления с Днем братьев и сестер в смс
Мой самый близкий человек,
Пусть в судьбе твоей навек
Всё сложится удачно,
Решатся все задачи!
Крепкого здоровья, смеха,
Денег, радости, успеха.
Пусть мечты сбываются и счастьем отражаются!
Поздравляю я с днем братьев и сестер,
Желаю вдохновения и счастья,
Пусть в отношениях не будет ссор,
А будет лишь гармония, удача.
В день сестер и братьев —
Крепких всем объятий,
Теплых отношений,
Радостных мгновений.
Жить без ссор старайтесь,
Чаще обнимайтесь,
Помощь предлагайте
И не предавайте.