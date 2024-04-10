10 апреля
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Жизнь

День братьев и сестер — 10 апреля. Трогательные поздравления в прозе, стихах и смс

Праздник, который напоминает о любви и важной роли в жизни друг друга братьев и сестер, отмечают 10 апреля. Altapress.ru подготовил поздравления с этим светлым и теплым днем в прозе, стихах и смс.

Дети.
Дети.
открытые источники (CC0)

Поздравления с Днем братьев и сестер в прозе

Поздравляю с Днем братьев и сестер. Желаю, чтобы с родным любимым человечком никогда не было скучно, чтобы с ним можно было всегда поделиться и радостью, и сокровенным переживанием. Здоровья вам, взаимопонимания, совместных успехов и искренней гордости за победы друг друга.

Поздравляю с Днём братьев и сестер. Желаю с кровинкой своей не ссориться, а как можно чаще встречаться за чашечкой душевного чая, устраивать весёлые посиделки и вечера доверия. Пусть в отношениях с дорогим человеком не будет преград в виде непонимания, пусть в любую минуту — будь то радость или грусть — родной человек всегда будет рядом.

Братья и сестры, те родные люди, которые знают нас как никто другой. С ними проживаешь и счастье, и горе. С ними не страшно, ведь они всегда найдут нужные слова и поддержат в любой ситуации! Давай беречь друг друга!

Брат и сестра.
Брат и сестра.
unsplash.com

Поздравления с Днем братьев и сестер в стихах

Как прекрасно, что есть ты —
Человек очень близкий, родной.
Пусть сбываются все мечты,
Знай, что я за тебя — горой!

С днем сестер и братьев тебя
Я хочу сегодня поздравить.
И пусть счастье, любовь и радость
Будут в жизни твоей править!

Хорошо тому живется,
У кого есть брат с сестрой!
Связаны одной семьею,
И одной большой мечтой!

И в прекрасный день чудесный —
День всех братьев и сестер
Пожелать хочу здоровья,
Чтоб в душе царил задор!

Чтобы жили дружно вместе,
Не ругались никогда,
С нежностью всегда встречались —
Братья, сестры — всем ура!

Братьев и сестер цените,
Ведь они — ваш ценный клад!
Им любовь свою дарите,
Что дороже всех наград!

Пусть сестренки и братишки
Также сильно любят вас,
У любви нет слова «слишком»
Или фразы «в самый раз»!

Ведь чем крепче связь с родными,
Тем сильней любовь всегда!
Время для общения с ними
Находите иногда!

Брат и сестра.
Брат и сестра.
unsplash.com

Поздравления с Днем братьев и сестер в смс

Мой самый близкий человек,
Пусть в судьбе твоей навек
Всё сложится удачно,
Решатся все задачи!
Крепкого здоровья, смеха,
Денег, радости, успеха.
Пусть мечты сбываются и счастьем отражаются!

Поздравляю я с днем братьев и сестер,
Желаю вдохновения и счастья,
Пусть в отношениях не будет ссор,
А будет лишь гармония, удача.

В день сестер и братьев —
Крепких всем объятий,
Теплых отношений,
Радостных мгновений.

Жить без ссор старайтесь,
Чаще обнимайтесь,
Помощь предлагайте
И не предавайте.

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