День эколога - 5 июня. Чистосердечные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем эколога в прозе
Всех экологов поздравляю с Всемирным Днем охраны окружающей среды! Пожелаю я вам любить, и заботится о природе, находить новые варианты и разрабатывать технологии по охране окружающей среды, защищать экологию и предотвращать беду!
С Днем эколога! Пусть будет в мире порядок и покой. Пусть люди ценят и оберегают природу. Желаем, чтобы Вам не приходилось работать в экстремальных условиях и чтоб не знали Вы природных катаклизмов.
Поздравляю с Днем эколога. Пусть леса шумят зеленью надежд, пусть реки протекают у берегов любви, пусть лёгкий ветер дарит свежесть вдохновения и ощущение счастья. Желаю беречь матушку-природу, и тогда природа одарит светом радости и красоты всех нас.
Поздравления с Днем эколога в стихах
Речку загрязнить не сложно,
А очистить — нужен труд,
В парках мусор всевозможный:
Банки, склянки там и тут.
Но эколог в своем деле,
Несомненно, знает толк,
Чистотой чтобы блестели
Речка, поле и лесок.
Пусть народ не загрязняет
Наш природный общий дом,
И соратников желаю
Ещё больше день за днем!
Эколог, твой труд очень важен,
Тебе благодарна природа,
Ведь ты днем и ночью на страже,
Ее бережешь год от года!
Чтоб чистой вода была в реках,
Леса не могли вырубаться,
Ты с каждым готов человеком
О нормах таких пообщаться.
За весь результат благодатный
Большая тебе благодарность!
Ещё подросла бы зарплата,
А труд... он и так тебе в радость!
Экология в стране
Требует вмешательства,
Вот и трудятся вдвойне
Экологи-старатели.
Перерывы, выходные
Не для них, они в труде,
Нам планету сохраните,
Мир зелёный на земле.
День эколога созвучен
С нежной музыкой природы..
Счастья вам, дороги лучшей,
Голубого небосвода.
Поздравления с Днем эколога в смс
Мы, конечно, пуп земли,
Человек разумный,
Окружающей среды
Царь благоразумный.
Вот и будем, как цари,
Сохранять и пестовать,
И экологов всегда
По закону чествовать!
С Днем эколога сегодня
Вас сердечно поздравляю,
И Вселенную беречь
Чутко, нежно вам желаю.
Вдохновение пусть дарит
Окружающий вам мир,
Чистота и справедливость
В жизни ваш ориентир.
С Днем эколога позвольте
Мне поздравить всех сейчас,
Пусть среда, что окружает,
Радует всегда всех нас.
Воздух будет пускай чистым,
Зеленеет травка пусть,
На природе улетают
Боль, печаль, обида, грусть.