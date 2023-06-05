День эколога - 5 июня. Чистосердечные поздравления в прозе, стихах и смс

Речку загрязнить не сложно,

А очистить — нужен труд,

В парках мусор всевозможный:

Банки, склянки там и тут.



Но эколог в своем деле,

Несомненно, знает толк,

Чистотой чтобы блестели

Речка, поле и лесок.



Пусть народ не загрязняет

Наш природный общий дом,

И соратников желаю

Ещё больше день за днем!

Эколог, твой труд очень важен,

Тебе благодарна природа,

Ведь ты днем и ночью на страже,

Ее бережешь год от года!



Чтоб чистой вода была в реках,

Леса не могли вырубаться,

Ты с каждым готов человеком

О нормах таких пообщаться.



За весь результат благодатный

Большая тебе благодарность!

Ещё подросла бы зарплата,

А труд... он и так тебе в радость!