2 мая поклонники серии книг и фильмов о юном волшебнике, который спас мир, отмечают Международный день Гарри Поттера. Почему именно этот день стал знаменательной датой для поттероманов и как можно его отпраздновать — рассказывает altapress.ru.

Первый роман о Гарри Поттере писательницы и сценаристки Джоан Роулинг вышел в 1997 г.

Сразу после выхода в свет книга завоевала сердца миллионов читателей. Заключительная книга серии вышла в 2007 году.

В ней же именно 2 мая Гарри Поттер с компанией друзей одержали победу над главным злодеем в так называемой Второй магической войне.

Признать этот день международным праздником Гарри Поттера, по одной из версий, предложил сам премьер-министр Великобритании — им на тот момент был Дэвид Кэмерон.

Гарри Поттер. unsplash.com

Как отпраздновать?

2 мая фанаты серии общаются в блогах и чатах, участвуют в тематических конференциях, играют в магический квиддич и видеоигры, созданные по мотивам книг.

В честь праздника поклонники саги пересматривают любимые сцены из фильмов, перечитывают книги и участвуют в челленджах по мотивам приключений любимого героя.

В качестве празднования можно также повторить знаменитые рецепты из волшебного мира: сливочное пиво, тыквенные пирожки, пудинг.

Интересный факт

Согласно статистике, 92% жителей Великобритании, родины волшебной вселенной, прочли хотя бы один из романов о Гарри Поттере.