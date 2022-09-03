3 сентября
День города Барнаула 2022
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Жизнь

День города: теплые поздравления Барнаулу в стихах, прозе и смс

3 сентября столица Алтайского края отмечает 292 год со дня основания. Altapress.ru сделал подборку теплых поздравлений любимому городу в стихах, прозе и смс.

Шоу фейерверков в Барнауле на День города-2015.
Шоу фейерверков в Барнауле на День города-2015.
Олег Богданов, altapress.ru

Поздравления с Днем города Барнаула в прозе

Поздравляю с днем нашего любимого города. Пусть жизнь здесь будет прекрасной и радостной. Пусть город наш процветает и дарит уют нашим сердцам. Пусть жители любят и ценят этот город, пусть все в нем будут счастливы и любимы.

Желаю, чтобы ваш город, как весенний сад, расцветал и становился прекраснее год от года. Пускай на любимых родных улицах всегда будет чисто, красиво и радостно от добрых улыбок прохожих. Желаю стабильного процветания, роста уровня жизни и твердой уверенности в счастливом и светлом будущем. С днем города!

Желаю каждому жителю нашего замечательного города счастья, благополучия и добра! Пускай наш город день за днем процветает, развивается и становится только лучше во всех смыслах этого слова! Пусть все жители и гости нашего города наслаждаются каждой минутой, прожитой здесь!

Город мастеров. День города 2020.
Город мастеров. День города 2020.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

Поздравления с Днем города Барнаула в стихах

День города для Барнаула —
Особый день лишь раз в году,
Всех жителей поздравить рады,
Пусть счастье все они найдут!

Пусть развивается их город,
Растут и строятся дома,
Всех барнаульцев поздравляем,
Удача к ним придет сама.

Этот город, самый милый,
Он всегда меня тянул.
Поздравляем, наш любимый,
Самый лучший Барнаул.

В праздник города большого,
Все желаем ему мы:
Чтоб жемчужина Алтая
Бед не знала и сумы.

Был всегда ты славным домом,
Никогда не обманул.
Поздравляю с днем рождения,
Славный город Барнаул.

Жителям твоим достатка,
Счастья и удачи.
Пусть на улицах звучит
Звонкий смех ребячий.

На День города прошел конкурс &quot;Мисс Барнаула-2015&quot;.
На День города прошел конкурс «Мисс Барнаула-2015».
Анна Зайкова, altapress.ru

Поздравления с Днем города Барнаула в смс

Сегодня день рождения
Наш город отмечает,
Желаем мы всем жителям,
Чтоб счастье повстречали,
Пусть город наш ухоженный
Растет и развивается,
И новые в нем жители
Пусть каждый день рождаются!

В Алтайском славном дальнем крае
Есть город главный Барнаул,
День города там отмечают,
Стоит почетный караул!

Всех жителей, всех барнаульцев,
Поздравить с этим мы хотим,
Пусть счастье всем им улыбнется,
И будет дух непобедим.

Ты всегда в свои пенаты
Так безудержно тянул.
Мой любимый, славный город,
Мой родимый Барнаул.

Я в день города желаю
Городу цветения.
Ну, а жителям его
Супер настроения.

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