1. День девяти жизней. Праздник можно считать самым необычным из всех тех, что проводятся в мае, ведь он, в какой-то степени, несет в себе магическую суть. Никто так и не знает, когда появился этот день и почему он был назван именно так.

Есть предположения, что название даты пошло от метафоры, гласящей, что кошки имеют в своем арсенале целых девять жизней. А может быть, это связано с тем, что в этот чудесный день также отмечают торжество Девяти целителей - девяти Мучеников Кизических.

В любом случае, считается, что это праздник, в который можно начать жизнь с чистого листа.

2. Праздник наката. Ещё один праздник для обновления, когда стоит начать все заново.

Спорт . Бег.

3. День «Доверяйте своей интуиции». Цель праздника – призвать людей больше прислушиваться к своему внутреннему голосу, доверять ему. Интуиция по-настоящему важна, что признавали даже знаменитые и успешные люди, например, Альберт Эйнштейн. Учёные исследуют это явление, считая, что оно не относится к мистике, и сегодня стоит изучить результаты их трудов, чтобы лучше понять себя.

4. Всемирный день движения «За Здоровье». В этот день главное – продвигать здоровый образ жизни в разных его проявлениях. Это в первую очередь физическая активность, о преимуществах которой рассказывают на мероприятиях.

Прямо на открытом воздухе организуют массовые тренировки, мастер-классы. К празднованию часто присоединяется СМИ, чтобы показать разные варианты оздоровления и вдохновить людей. Поднимаются другие важные вопросы, в том числе вредные привычки и питание.

Осень. Лучи. Горы СС0

5. Всемирный день борьбы с системной красной волчанкой. Это тяжелое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система начинает вырабатывать антитела против здоровых клеток. Появляются воспаления в разных частях тела.

В 2004 г. организации 13 стран объединились, чтобы создать мероприятие по информированию об этом заболевании. Также праздник призывает государства больше финансировать исследования волчанки и улучшать качество лечения.